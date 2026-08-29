Para la compañía, el 2025 fue un año de lectura del mercado que derivó en el mapa de ruta que hoy ejecutan. “El 2025 estuvo muy enfocado en el mercado online, pero ya en este 2026 cumplimos ese hito más importante, que fue lograr acercarnos a todos los peruanos con esta zona de experiencia en el Jockey Plaza”, indicó el ejecutivo.

“No solamente vamos a atacar el canal online, sino que también queremos profundizar mucho la venta en puntos offline, y es lo que estamos materializando”, afirmó.

Gustavo Hernández, gerente de ventas para Latinoamérica de Dreame Technology.

Dreame abrirá segunda tienda en Lima y entra a Ripley con cinco puntos

El siguiente paso del despliegue tiene dos frentes. El primero es la apertura de una segunda zona de experiencia en Lima, prevista para el cuarto trimestre —entre octubre y noviembre—, que también estará ubicada dentro de un centro comercial. “Todavía no podemos dar tantos detalles de dónde va a estar, pero va a ser también una de las zonas más importantes de la ciudad de Lima”, adelantó.

El segundo frente es la alianza con Ripley para instalar espacios de marca dentro de sus tiendas por departamento, con implementación planificada entre setiembre y octubre. “Va a ser una selección de aproximadamente cinco tiendas a nivel Lima. Eso nos va a permitir acercarnos mucho más a todos los peruanos, que tengan más opciones de portafolio y escojan las plataformas donde quieren comprar”, sostuvo.

La marca tampoco descarta un formato flagship, como el que opera en Estados Unidos, Europa y Asia, aunque condicionó ese paso a ampliar el portafolio local. “Dentro de nuestra proyección está tener una tienda flagship, pero tenemos que empezar a nutrir un poco más nuestro portafolio, avanzar con otras categorías donde podamos tener lavadoras, secadoras, refrigeradores, televisores”, precisó.

Tras la apertura del local del Jockey Plaza, en mayo, las ventas del punto crecieron cerca de 120% en junio y alrededor de 85% en julio. “Ha sido una experiencia bastante positiva, no solamente en términos de posicionamiento de marca y de tráfico de personas, sino también en lo que representa el punto de venta en revenue”, comentó Hernández.

Con ese impulso, el canal digital todavía manda: entre 60% y 65% de las ventas se concentra en el ecommerce y entre 30% y 35% en el canal físico, hoy sostenido por una sola tienda. “La apuesta del canal online es muy importante, pero la idea es que haya siempre un balance, más o menos 55% online y 45% offline”, apuntó.

La empresa reporta un crecimiento superior al 1,000% entre el 2025 y el 2026, aunque el ejecutivo precisó que la base de comparación es pequeña: el año pasado solo operó un trimestre.

Tras la apertura del local del Jockey Plaza, en mayo, las ventas del punto crecieron cerca de 120% en junio y alrededor de 85% en julio.

Dreame proyecta vender hasta 15,000 aspiradoras en Perú al cierre de 2026

En aspiradoras robot, Dreame calcula una participación de entre 8% y 10% en unidades en el mercado peruano, cifra que se eleva a cerca del 20% en valor por el ticket promedio de sus equipos. “Las personas estaban acostumbradas a productos muy de entrada, cuya premisa principal era el precio, más que lo que podían ofrecerle a los usuarios finales en calidad y en especificaciones”, señaló.

El reto de fondo es la penetración. “En Estados Unidos o Europa el nivel de penetración de la categoría de robots aspiradoras es superior al 90%; en cambio, en países como Colombia o Perú es casi de 3% a 5%, es muy bajo. Lo que tenemos que trabajar las marcas es en crear esa educación”, explicó, en referencia al segmento que aún limpia con aspiradoras convencionales, e incluso con escoba y recogedor.

Sobre ese punto, agregó: “Nosotros no hablamos de vender productos, vendemos soluciones para que las personas recuperen lo más importante, que es su tiempo; ese tiempo que dedicaban antes a barrer lo pueden dedicar a compartir con sus familiares o a ver una película mientras el robot se encarga de la limpieza”.

Desde su ingreso al país, la marca acumula más de 5,000 unidades vendidas entre robots aspiradoras, aspiradoras 2 en 1, inalámbricas (sticks) y cuidado personal. Para el cierre del 2026 proyecta un rango de 12,000 a 15,000 unidades.

En aspiradoras robot, Dreame calcula una participación de entre 8% y 10% en unidades en el mercado peruano. (Foto: Dreame Technology)

El Niño impulsa a Dreame: la demanda de purificadores sube hasta 35%

El “invierno cálido”, provocado por el fenómeno El Niño, también movió el portafolio: la firma sumó ventiladores, purificadores de aire y deshumidificadores. “Nos llegó ese insight de que este año iba a ser muy caluroso y, de vuelta con el equipo en casa matriz, logramos encontrar un portafolio que ha tenido muy buena acogida en el Perú”, relató. Solo en purificadores —cuya referencia local es el AP10— la demanda creció entre 30% y 35% desde mayo, tendencia que se mantiene.

A ello se sumaron pequeños electrodomésticos como freidoras de aire y cafeteras. En la categoría wet & dry —aspiradoras 2 en 1 que aspiran y trapean a la vez—, la firma comercializa la Dreame H12 Pro FlexReach y la Dreame G10 Pro. “La idea es que para fin de año tengamos un lanzamiento adicional, con más especificaciones y mejores características”, adelantó, con miras a cubrir gama alta, media y baja. Para el 2027 prevé además la renovación de su línea de robots, que suele presentar en el CES.

De cara al próximo año, la marca —que tiene a Cristiano Ronaldo como imagen global— se fijó un objetivo regional claro: “El hito más importante que podemos tener es ser líderes en robots aspiradoras y en wet & dry para el próximo año”, con un crecimiento de doble dígito en ingresos entre el 2026 y el 2027.