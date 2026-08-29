Desde su ingreso al país, la marca acumula más de 5,000 unidades vendidas entre robots aspiradoras, aspiradoras 2 en 1, inalámbricas (sticks) y cuidado personal. (Foto. Dreame)
Desde su ingreso al país, la marca acumula más de 5,000 unidades vendidas entre robots aspiradoras, aspiradoras 2 en 1, inalámbricas (sticks) y cuidado personal. (Foto. Dreame)
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Edgar Velito
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En octubre del 2025, la china Dreame Technology aterrizó en el Perú apostando únicamente por el comercio electrónico, a través de los marketplaces de Mercado Libre y Falabella. Un año después, la compañía —enfocada en electrodomésticos inteligentes— ya opera una zona de experiencia en el Jockey Plaza, prepara un segundo punto de venta en Lima y negocia espacios dentro de una cadena de tiendas por departamento. Su gerente de ventas para Latinoamérica, Gustavo Hernández, reveló a Gestión los detalles del despliegue local y las cifras con las que cierra el primer año en el mercado peruano.

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