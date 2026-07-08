Dermotienda, retail peruano especializado en dermocosmética y parte del portafolio del Grupo Concepto, inauguró su primera tienda flagship en el país, ubicada en el centro comercial Plaza San Miguel. Con la apertura, la compañía incorpora a su portafolio la marca británica The Organic Pharmacy, que estará disponible en todos sus puntos de venta físicos y en su canal online.

La empresa nació en 2018 como un espacio exclusivamente digital y actualmente cuenta con más de 40 puntos de venta en el Perú. Su proceso de internacionalización la llevó a ingresar a Ecuador en 2023 y a Chile en 2025.

La flagship representa, según la compañía, el paso de operar como punto de venta especializado a un formato centrado en la experiencia de compra, con zonas de testeo, sampling, asesoría personalizada y activaciones. “Representa el paso de ser un punto de venta especializado a convertirnos en un espacio de experiencia en el rubro de dermocosmética”, señaló Juan Ignacio Machado, vocero del Grupo Concepto.

¿Qué marca británica se incorpora al portafolio de Dermotienda?

The Organic Pharmacy fue fundada en Londres en 2002 por la farmacéutica y homeópata Margo Marrone y hoy forma parte del grupo italiano Istituto Ganassini.

La firma desarrolla skincare orgánico certificado, validado clínicamente bajo supervisión dermatológica, y tiene presencia en más de 28 países, con tiendas insignia en Londres, Nueva York y Los Ángeles. Su propuesta combina herbolaria, homeopatía y ciencia farmacéutica dentro del segmento premium.

Con The Organic Pharmacy, Dermotienda suma una marca más a su portafolio de firmas dermocosméticas internacionales y especializadas.

La firma desarrolla skincare orgánico certificado, validado clínicamente bajo supervisión dermatológica, y tiene presencia en más de 28 países, con tiendas insignia en Londres, Nueva York y Los Ángeles.

“Nuestro enfoque está en ofrecer una propuesta equilibrada entre marcas consolidadas y nuevas tendencias, incorporando novedades que respondan a las necesidades del consumidor actual. De cara a la apertura de la flagship, estamos fortaleciendo nuestro portafolio con nuevas incorporaciones y experiencias en tienda, incluyendo colaboraciones exclusivas, formatos de prueba y dinámicas que incentiven el descubrimiento de los productos”, indicó la compañía.

La apertura se da en un contexto de mayor interés por el skincare en el país. Según la compañía, el acceso a información digital, el contenido especializado en redes sociales y una mayor preocupación por el bienestar han formado consumidores que investigan ingredientes y buscan recomendaciones respaldadas por especialistas antes de comprar.

Las proyecciones para el mercado de belleza en 2026

El mercado peruano de belleza cerró 2025 con ventas por S/ 10,000 millones, un crecimiento de 7% frente a 2024, según el Estudio de Inteligencia Comercial de Copecoh (CCL).

Del avance total, 5 puntos porcentuales correspondieron a volumen real y 2 puntos porcentuales al efecto precio, en línea con la inflación de 2%. Las importaciones crecieron 11% y representaron el 77% del mercado, mientras la producción nacional avanzó 8%.

El dinamismo estuvo impulsado por 1,200 lanzamientos de productos, el aumento de consumidores intensivos de 13 a 15 millones y el ingreso de 120 nuevas empresas, cifra inusual que expandió el “mercado virgen” hasta 54%. Por categorías, fragancias lideró con 12%, seguida de protección solar (8%), maquillaje y tratamiento corporal (7% cada una) y tratamiento facial (6%).

Para 2026, Copecoh proyecta un crecimiento de hasta 7%, con ventas por S/ 10,850 millones en un escenario optimista. El tratamiento facial —segmento donde se concentra el interés de nuevas marcas— crecería 10.1%, mientras protección solar (13.9%) y fragancias (13.3%) liderarían el dinamismo del sector.