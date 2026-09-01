La Cámara de Comercio de Lima (CCL) condenó los graves hechos de violencia registrados en Trujillo y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familiares. “La expansión de la extorsión, el sicariato y el crimen organizado amenaza la seguridad de los ciudadanos y afecta directamente la actividad económica, el empleo, la inversión y la confianza en el país”, subrayó.

Ante esta situación, la CCL, a través de su Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial, consideró indispensable que el Estado retome el control, restablezca el principio de autoridad y enfrente a la criminalidad con una acción firme, articulada y sostenida, dentro del marco constitucional y legal.

Por ello, exhortó al Congreso de la República a aprobar con la mayor celeridad la delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado, a fin de dotar al Estado de las herramientas legales necesarias para preservar el orden y proteger a la población.

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INFORME. Romero tendrá que explicar la lucha contra la inseguridad. (Foto: GEC)

“El país requiere fortalecer la inteligencia y la investigación criminal, combatir el tráfico ilegal de armas y las economías ilícitas, reforzar la inteligencia financiera, recuperar el control del sistema penitenciario y profundizar la coordinación con los operadores de telecomunicaciones para impedir el uso delictivo de estos servicios”, señaló a través de un comunicado.

Asimismo, indicó que es indispensable una actuación coordinada entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el sistema penitenciario y las demás entidades competentes, orientada a obtener resultados concretos para la ciudadanía.

“La lucha contra la criminalidad exige liderazgo, unidad y continuidad en la acción del Estado. Las diferencias institucionales no pueden debilitar una respuesta común frente a organizaciones que desafían la autoridad y amenazan la convivencia pacífica. La CCL reafirma su disposición de contribuir, desde el sector empresarial, al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la institucionalidad y el Estado de derecho”, anotó.