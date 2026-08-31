Jens Lara Tantaquilla, fue liberado este lunes luego de ser secuestrado la madrugada del domingo en Trujillo. Así lo anunció el ministro de Defensa, Rafael Belaunde.

Belaúnde señaló que el empresario ya se encuentra junto a sus familiares, luego del operativo desplegado por las fuerzas del orden desde la mañana de ayer.

Durante el operativo, los agentes policiales detuvieron a cinco ocupantes de la camioneta utilizada para perpetrar el secuestro, quienes son señalados como los presuntos autores materiales del rapto.

Se detalló que entre ellos se encuentra el sujeto acusado de disparar contra las cuatro personas que acompañaban a la víctima al momento del ataque.

Las investigaciones preliminares señalan que los delincuentes habrían simulado una intervención policial vestidos con indumentaria táctica para interceptar a las víctimas en la avenida Húsares de Junín.

Las cuatro personas asesinadas fueron identificadas como Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos y Christopher Eduardo García Álvarez.

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En la presentación el ministro de Defensa estuvo acompañado del jefe de la Policía, Oscar Arriola.

Keiko Fujimori se pronuncia sobre acción delincuencial

A pocos minutos de conocerse la liberación de Jens Lara, la presidenta Keiko Fujimori expresó sus condolencias y solidaridad con las familias de las cuatro víctimas, quienes perdieron la vida ayer en la ciudad de Trujillo.

“Mi reconocimiento a nuestra Policía Nacional del Perú por su rápida y firme respuesta en este caso. Cuatro presuntos implicados en este repudiable crimen fueron capturados y el ciudadano que permanecía secuestrado fue liberado”, expresó a través de las redes sociales.

“No vamos a dar tregua a la delincuencia. El Gobierno responderá con firmeza”, subrayó.

Expreso mis más sentidas condolencias y solidaridad con las familias de las cuatro víctimas, quienes perdieron la vida ayer en la ciudad de Trujillo.



Mi reconocimiento a nuestra @PoliciaPeru por su rápida y firme respuesta en este caso. Cuatro presuntos implicados en este… — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) August 31, 2026