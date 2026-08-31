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Redacción Gestión
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tras el asesinato de cuatro personas y el secuestro de un ciudadano.

A través de un comunicado,

La entidad regional sostuvo que esos recursos se han utilizado en patrulleros, tecnología, inteligencia, videovigilancia y equipamiento especializado. Asimismo, aseguró que mantendrá la inversión en seguridad.

y exigió resultados concretos para recuperar el control de las calles.

“Por ello, invocamos la presencia inmediata en Trujillo de la presidenta de la república, Keiko Fujimori, como jefa suprema de la Policía Nacional, y del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para disponer acciones absolutas contra las organizaciones criminales que vienen sembrando terror y muerte”, se lee en el pronunciamiento.

La entidad indicó que, aunque las cifras oficiales puedan mostrar mejoras, no habrá resultados suficientes mientras continúen los asesinatos, extorsiones y secuestros.

Como se recuerda, el ataque fue perpetrado por dos hombres vestidos como policías, quienes simularon una intervención policial. El hecho dejó cuatro personas asesinadas y una secuestrada en la avenida Húsares de Junín, en Trujillo.

Comunicado del Gobierno Regional de La Libertad. (Foto: Difusión)
Comunicado del Gobierno Regional de La Libertad. (Foto: Difusión)

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