El Gobierno Regional de La Libertad solicitó la presencia de la presidenta Keiko Fujimori y del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, en Trujillo, tras el asesinato de cuatro personas y el secuestro de un ciudadano.

A través de un comunicado, el gobierno regional expresó su preocupación por el ataque ocurrido la madrugada del domingo 30 de agosto. Además, afirmó haber destinado más de S/100 millones para reforzar a la Policía Nacional del Perú (PNP).

La entidad regional sostuvo que esos recursos se han utilizado en patrulleros, tecnología, inteligencia, videovigilancia y equipamiento especializado. Asimismo, aseguró que mantendrá la inversión en seguridad.

El Gobierno Regional señaló que dotar de equipos a la PNP no es suficiente y exigió resultados concretos para recuperar el control de las calles.

“Por ello, invocamos la presencia inmediata en Trujillo de la presidenta de la república, Keiko Fujimori, como jefa suprema de la Policía Nacional, y del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para disponer acciones absolutas contra las organizaciones criminales que vienen sembrando terror y muerte”, se lee en el pronunciamiento.

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La entidad indicó que, aunque las cifras oficiales puedan mostrar mejoras, no habrá resultados suficientes mientras continúen los asesinatos, extorsiones y secuestros. Por ello, pidió más apoyo, inteligencia operativa, persecución penal y una aplicación estricta de la ley contra la criminalidad.

Como se recuerda, el ataque fue perpetrado por dos hombres vestidos como policías, quienes simularon una intervención policial. El hecho dejó cuatro personas asesinadas y una secuestrada en la avenida Húsares de Junín, en Trujillo.