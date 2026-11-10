Las empresas deben revisar sus estrategias y modelos de gestión cuando dejan de responder a las nuevas condiciones del mercado. Foto: Composición Gestión/ChatGPT.
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Giancarlos Torres
Giancarlos Torres

Las empresas pueden perder competitividad al insistir en prácticas que les dieron buenos resultados en el pasado, pero que ya no responden a las condiciones del mercado. El desafío no consiste únicamente en transformar procesos o incorporar nuevas tecnologías, sino en conseguir que esos cambios generen valor para el negocio.

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