Empresas extranjeras ocupan más m² de oficinas prime. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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Más allá de cómo evoluciona el mercado de oficinas prime en metros cuadrados en lo que va del año, un factor menos conocido es la composición de la demanda. Si bien no se esperan nuevos proyectos en el corto plazo, el interés por estos espacios está mostrando una dinámica en la que predominan las nuevas operaciones y las expansiones empresariales, por encima de las reubicaciones. ¿Qué está pasando en particular y qué oportunidades de negocios se abren para los propietarios?

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