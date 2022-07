Cabe precisar que la actual tasa de vacancia en el mercado es 28.7%. Es que luego de tres semestres consecutivos de registrarse un incremento de 4% en promedio por periodo, el índice de la vacancia mostró una ligera disminución respecto al segundo semestre del 2021 (28.9%), situándose en 28.7% sobre el inventario total, representando más de 375,000 m2 de espacios disponibles.

La mayor participación de la vacancia continúa concentrándose en los submercados Este y San Isidro CBD (Central Business District) que en conjunto albergan el 62% de la vacancia total.

De darse la ligera baja durante el año, el precio promedio de renta mantendría su tendencia al alza (hoy US$ 16/m2).

En tanto, JLL dice que la desocupación mantendrá su dinamismo, pero en menor medida que en los últimos tres periodos, regularizando su desempeño habitual del mercado.

Además, este semestre sí veremos ingresos de nuevos espacios. Se trata de un nuevo edificio corporativo situado en el submercado Miraflores, que le sumará más de 13,000 m2 al inventario.

Balance

¿Y cómo le fue al mercado en el primer semestre del año? Según JLL, el mercado de oficinas prime continúa en la fase de sobreoferta del ciclo inmobiliario y en el primer semestre la ocupación fue mayor a la desocupación.

Así, durante el primer semestre se incorporó el Edificio Plaza Olivar en el submercado Miraflores, representando 9,700 m2 de nuevas oficinas útiles.

En los submercados Este y San Isidro CBD se concentran la mayor participación del inventario, que en conjunto poseen el 59% del inventario total.

Asimismo, luego de tres semestres de registrar resultados negativos, la absorción neta recupera su desempeño positivo, alcanzando 11,972 m2, situando al submercado San Isidro Occidente con el mejor dinamismo del periodo, concentrando el 94% de la absorción neta.

Cabe destacar que el resultado de la absorción neta de este periodo fue impactado por dos grandes desocupaciones, que de no haber ocurrido se hubiera alcanzado más de 20,000 m2.

Ocupación y desocupación

La ocupación de este semestre alcanzó el mejor desempeño de los últimos cuatro periodos, logrando más de 50,000 m2, concentrándose principalmente en el submercado San Isidro CBD que obtuvo el 47% de la ocupación total.

En este periodo, las empresas que demandaron más espacios de oficinas fueron del rubro de servicios generales, flex spaces y consumo masivo, que en conjunto comprendieron el 76% de la ocupación total.

En el caso de las desocupaciones, en el primer semestre fueron más de 40,000 m2 registrado en 108 oficinas, posicionando a los submercados Este, Magdalena y San Isidro CBD con el mayor nivel de desocupación del periodo, que en conjunto obtuvieron el 94% de la desocupación total.

Las empresas que desocuparon mayores espacios de oficinas fueron del rubro flex spaces, servicios generales, bienes de consumo, energía-minería y tecnología.

Tarifas

En el caso de las tarifas, el precio promedio de renta mostró un incremento de 2.75% respecto al segundo semestre del 2021 (US$ 15.56/m2), situándose en US$ 16.00/m2, generando una notoria recuperación con tendencia al alza.

En este periodo, se observó que prácticamente en todos los submercados los precios de renta se recuperaron, a excepción del submercado San Isidro Occidente que tuvo un ligero ajuste de 1.54%; a pesar de ello, continúa siendo el submercado más cotizado del mercado. Asimismo, el submercado Miraflores registra los precios más altos, oscilando entre US$ 16.00 y US$ US$ 20.68 por metro cuadrado.

Por su parte, los precios más económicos se mantienen en los submercados Este y Magdalena, oscilando entre US$ 12.70 y US$ 15.80 por metro cuadrado.