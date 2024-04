El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), César Ochoa, informó esta noche que el colegiado resolvió declarar fundada la medida cautelar interpuesta por el Congreso para que quede sin efecto la restitución de Aldo Vásquez e Inés Tello en la Junta Nacional de Justicia, hasta que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia resuelva el recurso de apelación del Congreso.

El magistrado del TC, César Ochoa sostuvo que Inés Tello y Aldo Vásquez Tello deberán dejar nuevamente sus cargos, apenas el TC publique la resolución en las siguientes horas.

“Se ha determinado declarar fundada en parte la solicitud de medida cautelar del Congreso de la República y suspender los efectos de la resolución 1, es decir, aquella resolución de la sala de la Corte Superior que había repuesto a los dos miembros de la Junta hasta que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia resuelva el recurso de apelación”, manifestó el magistrado César Ochoa.

Es decir, se deberá aguardar hasta que el órgano de máxima instancia del Poder Judicial resuelva, indicó el magistrado. La decisión se adoptó con cinco votos a favor y dos en contra.

César Ochoa sostuvo que se está respetando la independencia del Poder Judicial como un Poder del Estado. “Le estamos diciendo decidan ustedes. Lo que estamos diciendo es que esta medida cautelar que emitió esta sala quede en suspenso porque hay una apelación en el proceso de amparo. Entonces, hasta que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema defina la situación de esa apelación”, insistió.

Ochoa subrayó que se decidió anunciar esta decisión para desvirtuar informaciones sobre presuntas presiones sobre el Tribunal Constitucional y su presidente Francisco Morales. “Lo que puedo asegurarles es que sobre nosotros no ha habido ninguna presión. A mi nadie me busca, a mi nadie me llama y él (Morales) como presidente del TC debe recibir a altos funcionarios del Estado y eso no implica absolutamente ningún compromiso”, expresó en RPP.

LEA TAMBIÉN: Colaborador eficaz involucra a presidente del TC en presunto favorecimiento a Benavides

Antecedentes de la demanda competencial y la medida cautelar

El Congreso de la República interpuso el 18 de abril ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda competencial contra el Poder Judicial con la intención que la resolución que ordena la restitución de Aldo Vásquez e Inés Tello en la Junta Nacional de Justicia quede sin efecto.

Con el respaldo de 82 votos en el Pleno del Congreso, Alejandro Soto presentó el documento que considera que el Poder Judicial menoscabó sus funciones e incumplió la sentencia del TC y solicita que se establezca que las competencias únicas y excluyentes que le corresponde al Legislativo no pueden ser limitadas ni restringidas por el PJ a través de resoluciones judiciales.

El documento también pide la nulidad de la resolución judicial con fecha de 22 de marzo del 2024, expedida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que dispuso la suspensión provisional de la resolución legislativa que inhabilita por 10 años para el ejercicio de la función pública a Inés Tello y Aldo Vásquez en su condición de miembros de la JNJ.

PJ ordenó reponer a Inés Tello y Aldo Vásquez en sus cargos

El pasado 22 de marzo, el Poder Judicial ordenó la reposición inmediata de los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello como miembros titulares del pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), al considerar “arbitraria e inconstitucional” su inhabilitación, y señalar que los congresistas José Jerí y José Luna Gálvez votaron en el pleno a favor de la sanción, pese a ser miembros de la Comisión Permanente.

El 7 de marzo, el Pleno del Congreso, con 67 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, decidió inhabilitar por 10 años a Inés Tello por ser titular de la JNJ fuera del límite de edad previsto en la Constitución, de 75 años. Ella tiene 78 años.

Mientras que, con 67 votos a favor y 22 en contra, el Congreso aprobó, en una votación de reconsideración, inhabilitar a Aldo Vásquez por 10 años en la función pública, por supuestamente avalar esta infracción a la Constitución.