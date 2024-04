Perú se ubicaría como el octavo exportador mundial de fruta al cierre del 2024

La exportación de frutas viene pasando por un buen momento y al cierre de este año podría convertirse en el octavo exportador mundial de frutas, proyectó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo, destacando el desempeño de este sector en los últimos años.

En el 2023 el Perú ocupó el noveno lugar en exportación mundial de frutas con un total de US$ 5,681 millones en ventas. El arándano, la palta y la uva figuran entre las más posicionadas en el mundo. “En Latinoamérica, Perú es el tercer exportador de frutas detrás de México y Chile. Este año, el Perú podría llegar a ser el octavo exportador mundial de fruta”, resaltó la titular del Mincetur.

Además, para continuar impulsando los productos peruanos en el mercado internacional anunció la próxima apertura sanitaria para nuevos productos agro, gracias a un trabajo coordinado con Senasa, Cancillería, Promperú y las OCEX y el fortalecimiento de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) para generar el desarrollo de industrias con alto valor agregado.

Cifras del sector agroexportador

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo destacó que durante el primer bimestre del 2024 las agroexportaciones crecieron 13% por el aumento de las exportaciones de fruta (+7,3%), cacao (+73,7%) y café (+66,8%).

En el 2023, los productos peruanos llegaron a 141 mercados, ubicando a Estados Unidos con el 35% y a la Unión Europea con el 27% como los más importantes destinos. “Entre las principales frutas enviadas al mundo destacan el arándano con US$ 1,705 millones y la uva con US$ 1,777 millones, ambos récords en el 2023. Otro producto agropecuario destacado fue el cacao, cuyas ventas ascendieron a US$ 429 millones”, precisó.