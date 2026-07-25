En el 2027 recién se entregarán nuevos proyectos de oficinas prime. (Foto: COSAPI)
En el 2027 recién se entregarán nuevos proyectos de oficinas prime. (Foto: COSAPI)
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Mayumi García
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Sin nueva oferta de edificios hasta el próximo año, el mercado de oficinas prime viene reduciendo su catálogo de espacios disponibles con una tendencia a alcanzar una vacancia de incluso menos de 5% al cierre de este año. Bajo ese panorama, existe un submercado que recientemente agotó sus espacios libres y en cuyo territorio hoy no se halla oficinas de esta categoría; según el reporte de Oficinas Prime de RE Propiedades.

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