Se trata del submercado de San Borja, el cual en el primer semestre del año logró colocar los últimos 900 metros cuadrados (m2) disponibles de un inventario total en oficinas prime de cerca de 45,000 m2 que tiene dicho distrito. Así, las colocaciones aludieron a oficinas de un promedio de 350 a 500 m2.

“En adelante, a menos que alguna empresa migre a otro tipo de edificio o se construya algún nuevo proyecto, no hay oferta en este sitio. Es cierto que Urbanova tiene algunos lotes en la zona, pero no hay novedades en ese aspecto. Asimismo, las próximas entregas de edificios para esta categoría serán a partir del 2027 y en San Isidro o Miraflores”, señaló Sandro Vidal, director del área de Consultoría e Investigación de RE Propiedades.

El ejecutivo sostuvo que esta situación otorga la posibilidad de que otras ofertas capitalicen oportunidades, tales como las oficinas subprime, seguido también de la presencia del coworking que se desarrolla en este submercado. De hecho, a inicios de este año, Comunal ingresó a San Borja con la operación de un edificio de oficinas flexibles de 4,000 m2 y, próximamente, aperturará una segunda sede en este mismo distrito.

“Ante la falta de nuevas propuestas subprime, hay que ver otras variables como el segmento subprime y coworking que viene creciendo de manera interesante en este submercado. Es otro tipo de oferta que viene performando bien en la zona”, remarcó.

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¿Dónde se concentra la vacancia?

Actualmente, el mercado de oficinas prime alberga un inventario total de 1,015,176 m2 a lo largo de 69 edificios ubicados en Lima, siendo que de estos, al cierre del primer semestre, existe una vacancia de de 7.9%, que alude a 80,558 m2 de oficinas disponibles. En los primeros seis meses del año, la absorción bruta alcanzó los 65,728 m2, una cifra positiva y por encima de los 51,415 m2 que se registraron en el primer semestre del 2025.

“Los submercados Sanhattan (centro financiero de San Isidro), Nuevo Este (Santiago de Surco y La Molina) y Miraflores son los que lideran la colocación total a la fecha, con el 32%, 28% y 23%, respectivamente. Para ello, también hay que considerar que Sanhattan y Nuevo Este son las zonas que representan el 50% del inventario total del mercado”, destacó Vidal.

El representante indicó que en cuanto a la vacancia, de los 69 edificios de oficinas prime existentes, solo el 52% de edificaciones tiene espacios disponibles, por lo general, en tamaños menores a 500 m2 y, en casos muy puntuales, algunos que superan los 1,000 m2, principalmente, en Sanhattan y Nuevo Este .

Asimismo, del total vacante por categorías, el 41% corresponde a oficinas A+ y se ubican en los submercados Nuevo Este, Sanhattan y San Isidro Golf, mientras que el 59% representa a oficinas A y se encuentran en los submercados Nuevo Este, Sanhattan, Miraflores, Magdalena y San Isidro Golf.

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Precios se mantienen a nivel de mercado

En términos de precios, el mercado de oficinas prime de Lima cerró el primer semestre con valores promedio de alquiler de US$ 16.6 por m2, impulsado principalmente por una estabilidad en la tarifa del submercado de Sanhattan (USD 17.2).

“Hay otros submercados en el que se ha incrementado la renta promedio, como Miraflores (US$ 19.8), Nuevo Este (US$ 15.1), San Isidro Golf (US$ 19.7) y Magdalena (US$ 15.4); sin embargo, al ser Nuevo Este y Sanhattan los submercados donde se concentran la mayor cantidad de m2 disponibles, son estas ubicaciones las que determinan, en este momento, el precio promedio del mercado de oficinas en Lima”, recordó el especialista.

Con miras a los siguientes meses, Vidal proyecta que la vacancia del mercado llegue incluso por debajo del 5%, con precios que si bien no se van a disparar de manera abrupta, evidenciarán una tendencia al alza, sobre todo en aquellas zonas que empiecen a ser demandadas ante la menor oferta en m2 de los submercados de colocación tradicional. “Cuando ya no haya oferta de oficinas en San Isidro Golf, Miraflores, las otras oficinas se empezarán a apreciar mucho más en precio”, finalizó.

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