Tumi Robotics espera triplicar sus ingresos al cierre de 2026 frente al año anterior, impulsada por las oportunidades comerciales que ha identificado en Europa. Francisco Cuéllar, director ejecutivo de la startup, explicó a Gestión que su ingreso a ese mercado le permite acercarse a corporaciones de mayor tamaño, principalmente mineras, y ampliar su cartera de clientes.

“La idea es llegar a más mineras Tier One”, precisó.

La incursión europea comenzó en 2024, cuando Tumi Robotics decidió crear una empresa en Luxemburgo para desarrollar tecnologías vinculadas con la economía espacial y acceder a financiamiento. La decisión estuvo precedida por una pasantía de seis meses de Cuéllar en la universidad RWTH Aachen, en Alemania, en 2023, y sus contactos académicos, que le permitieron conocer el ecosistema tecnológico europeo. A partir de esa búsqueda, la startup postuló al European Space Resources Innovation Centre (ESRIC), un centro dedicado al desarrollo de tecnologías para el aprovechamiento de recursos espaciales.

Uno de los atractivos de Luxemburgo es el esquema de apoyo financiero de su Gobierno, que puede cubrir hasta el 80% del costo de determinados proyectos tecnológicos. Según Cuéllar, el aporte empresarial varía entre 20% y 40%, dependiendo del tamaño de la compañía, su trayectoria, facturación y tipo de iniciativa. Tumi Robotics ya obtuvo dos financiamientos para startups en ese país y también evalúa recurrir a capital privado y fondos de venture capital europeos.

Tumi Robotics inició su expansión internacional en Chile con Antofagasta como punto de entrada por su concentración de operaciones mineras.

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Tumi Robotics apunta a expandirse en Perú, Chile y España

La minería concentra la mayor parte de los ingresos de Tumi Robotics, mientras que en el sector energético desarrolla algunos proyectos piloto. En 2027, la startup busca ampliar su cartera de clientes en Perú y Chile, además de avanzar en sus contactos comerciales con compañías mineras de España, indicó Cuéllar.

La startup concretó su ingreso a Chile en mayo de 2024, cuando eligió Antofagasta como punto de entrada debido a la concentración de operaciones mineras en esa región. En ese momento, su plan de internacionalización también contemplaba una eventual expansión hacia Norteamérica.

En ese proceso, Tumi Robotics busca integrar tecnologías desarrolladas por compañías europeas para aplicaciones espaciales con sus propias soluciones, a fin de adaptarlas a las necesidades de las operaciones mineras terrestres, particularmente en minería subterránea. La startup también apunta a establecer alianzas con estos proveedores y desarrollar proyectos piloto con potenciales clientes.

“Muchas de las cosas que ya se han desarrollado para el espacio tienen una aplicación inmediata en la Tierra”, explicó.

Asimismo, Cuéllar precisó que las compañías mineras no necesariamente buscan invertir en exploración espacial, sino incorporar tecnologías que puedan resolver necesidades de sus propias operaciones.

Estados Unidos también figura entre sus posibilidades de expansión, aunque su ingreso a ese mercado todavía está condicionado a los resultados de un proyecto con una minera que opera en Perú y cuyo grupo propietario es estadounidense. Si la iniciativa prospera, señaló Cuéllar, podrían avanzar hacia Norteamérica.

Tumi Robotics desarrolla soluciones robóticas para minería subterránea.

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Tumi Robotics busca capital semilla para escalar sus desarrollos robóticos

Al 2027, la startup también busca levantar una ronda de inversión semilla en Europa para escalar sus prototipos vinculados con la construcción lunar mediante robots y uno de sus productos para minería subterránea. El objetivo, según Cuellar, es acelerar el desarrollo de esta última solución y desplegarla entre sus clientes mineros en Perú.

En el ámbito espacial, la compañía participa en el Space Resources Challenge 3, iniciativa vinculada con la Agencia Espacial Europea (ESA), en la que fue seleccionada para avanzar a una etapa de propuestas sobre construcción lunar. El ejecutivo precisó que no se trata de llevar robots a la Luna en el corto plazo, sino de validar conceptos y desarrollar prototipos que demuestren el potencial de estas tecnologías.

La startup también prepara soluciones relacionadas con autonomía y minería subterránea, aunque Cuéllar prefirió no adelantar detalles de los productos que proyecta lanzar.