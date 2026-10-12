Se trata de Paperlux, startup chilena que desarrolló un dispositivo que, conectado a una laptop o proyector, convierte cualquier pared en una pizarra interactiva. Según Reyes, el equipo cuesta entre S/ 300 y S/ 400, frente a los cerca de S/ 4,000 que un colegio pagaría por un televisor.

La empresa está próxima a abrir una oficina en Perú con apoyo de StartUPC, y es, además, la única de su portafolio que superó el millón de dólares en facturación en un año. “Están en el país para firmar algunos documentos. Yo calculo que en noviembre ya abren en Perú”, reveló.

A ella se suman Re-Skilling, startup argentina que mide habilidades blandas de alumnos y profesores a través de la voz; y Nola, emprendimiento mexicano orientado a fomentar el emprendimiento en colegios. Las tres participarán en el Demo Day de +Edu, el programa de aceleración de edtechs de StartUPC, previsto para el próximo mes en Lima. “Somos la única en Perú que tiene un enfoque de aceleración exclusivo en edtechs”, sostuvo el director.

La startup chilena desarrolló un dispositivo que, conectado a una laptop o proyector, convierte cualquier pared en una pizarra interactiva.

Konstruedu, el primer exit de StartUPC

Konstruedu, edtech fundada en el 2022 por los ingenieros cusqueños Dheivis y Angel Jara Vilca, fue adquirida al 100% por Netzun en el 2025, con acompañamiento de StartUPC hasta el cierre de la operación. El monto no fue revelado debido a un acuerdo de confidencialidad entre las partes.

La startup capacita a ingenieros y arquitectos del sector construcción en herramientas digitales, como la metodología BIM, y suma más de 50,000 estudiantes en más de 25 países. Konstruedu llegó a varios mercados de la región, con mayor crecimiento en México y Colombia, lo que la volvió atractiva para Netzun, plataforma de cursos en formato microlearning, que sumó así una línea de educación enfocada en construcción. “Konstruedu es el primer exit de StartUPC. No invirtieron, los compraron [mecanismo de adquisición]”, precisó Reyes.

Portafolio y capital levantado

Actualmente, StartUPC cuenta con más de 25 startups activas, de las cuales el 60% pertenece al rubro educativo y el resto a sectores como sostenibilidad, comercio, minería y salud mental. Ocho de ellas son extranjeras, principalmente de México, Ecuador, Argentina y Chile.

Entre las de mayor crecimiento, Reyes destacó a Empujón Educativo (Argentina), que recibió capital de Start-Up Chile y fue seleccionada por la aceleradora del Tecnológico de Monterrey; y a Mente Bonita (Perú), marketplace de salud mental que tiene una ronda abierta de US$ 300,000 y avanza hacia México. Además, la startup ya da sus primeros pasos en Paraguay. “En un ecosistema poco conocido, están encontrando mercado en Asunción”, resaltó.

Desde el 2017, las startups que pasaron por la aceleradora levantaron más de US$ 400,000 en capital registrado. Sin embargo, el ejecutivo estimó que la cifra superaría el millón de dólares si se consideran operaciones cubiertas por acuerdos de confidencialidad. El ticket promedio que reciben sus startups bordea los US$ 40,000.

Para noviembre del próximo año, la aceleradora proyecta sumar unas 15 startups más y llegar a 40 emprendimientos activos. Cada año trabaja con entre 33 y 35 proyectos a través de sus distintos programas.

MKF Ventures, innovación abierta y expansión regional

Respecto a la alianza con el gestor de fondos MKF Ventures, Reyes indicó que el fondo participa en el proceso de selección de +Edu y dicta clases sobre levantamiento de capital, pero aún no ha invertido en ninguna de las startups. “Invertir en edtechs es para valientes, porque es un rubro que demora en crecer”, comentó.

Con miras a sumar nuevos aliados e inversionistas, en el marco del Perú Tech Week, StartUPC lanzará un programa de innovación abierta que conectará a la universidad y su portafolio con retos de empresas en construcción, salud y educación. El foco estará en compañías medianas con operaciones intensivas en mano de obra y bajo uso de tecnología, como metalúrgicas, mineras y agroexportadoras.

Para el 2027, la aceleradora prevé internacionalizar +Edu y su programa de incubación Idea Fit Back. Para ello, no contempla mayor presupuesto, sino ampliar sus alianzas con el Tecnológico de Monterrey (México), la Universidad Católica de Chile y Tecnopuc (Brasil), con visitas de equipos y convocatorias directas por país.

StartUPC cuenta con más de 25 startups activas, de las cuales el 60% pertenece al rubro educativo y el resto a sectores como sostenibilidad, comercio, minería y salud mental.

DATO CLAVE.

Estado del ecosistema. Según StartUPC, las fintech concentran cerca del 80% de lo invertido en startups en el país, impulsadas por la demanda de microcréditos y factoring. A ello se suma que el inversionista todavía prefiere la deuda antes que el equity, lo que, a su juicio, refleja que aún prioriza retornos rápidos frente a apuestas de largo plazo.