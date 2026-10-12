Según StartUPC, las fintech concentran cerca del 80% de lo invertido en startups en el país, impulsadas por la demanda de microcréditos y factoring. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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Tras concretar su primera salida de portafolio con la venta de la edtech cusqueña Konstruedu a Netzun, StartUPC, la aceleradora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) especializada en startups de educación (edtechs), da un nuevo paso: acompaña el aterrizaje de una startup chilena que abrirá una oficina en el país. ¿Qué ofrece y qué otros emprendimientos extranjeros podrían llegar?

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