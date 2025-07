La startup fue fundada en febrero del 2022 por los ingenieros cusqueños Dheivis y Angel Jara Vilca. La propuesta del proyecto, desde un inicio, fue democratizar el acceso al conocimiento especializado en ingeniería y construcción 4.0. con el objetivo de impulsar la transformación digital y mejora de la productividad de la industria de la construcción.

La comunidad que utiliza Konstruedu supera los 50 mil estudiantes en más de 25 países, con mayor presencia en México, Colombia, Perú, Ecuador y Chile.

En esta ocasión, Gestión conversó con Dheivis, uno de los fundadores, para conocer más acerca de la startup y de esta adquisición que promete impulsar el crecimiento del sector de la construcción en el país.

La importancia de la digitalización del rubro

Dheivis Jara Vilca indicó que la industria de la construcción representa el 5.6% del PBI peruano, pero es una de las menos digitalizadas y productivas. Por ello, precisó que la transformación digital podría mejorar la productividad del sector hasta en un 50%.

“Para cambiar esa realidad está surgiendo una revolución, lo que es transformación digital de la construcción. Es decir, conocimientos de la transformación digital están empezando a aplicar a los procesos constructivos para incrementar la productividad del sector. Sin embargo, el problema es que más del 80% de los profesionales del Perú y Latinoamérica en el rubro de la construcción no están formados en conocimientos de la transformación digital de la construcción. Y mientras que no se formen, no se va a poder llevar a cabo una correcta aplicación de las tecnologías de la transformación digital”, indicó.

Dheivis y Angel Jara Vilca, fundadores de Konstruedu. Foto: Konstruedu

“Hay estudios que revelan que la aplicación de conocimientos de la transformación digital como la inteligencia artificial, impresiones 3D, Building Information Modeling (BIM) entre otras metodologías y tecnologías aplicados a los procesos constructivos pueden incrementar hasta un 50% la productividad de la industria de la construcción”, añadió.

Asimismo, mencionó que esta falta de digitalización de la industria genera pérdidas significativas anuales en el sector.

“Es una de las industrias más significativas para el desarrollo de un país, en este caso el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, pese a ser tan significativa, es una de las industrias menos digitalizadas y productivas. Esa baja productividad genera al año pérdidas mayores a 1,600 millones de dólares cada año”; mencionó.

Logo Netzun. Foto: Netzun

La nueva era con Netzun

Jara Vilca indicó que, tras la adquisición del proyecto por parte de Netzun, se espera que la experiencia y alcance de esta plataforma robustezca la oferta de Konstruedu y permita llegar a más personas, potenciando la educación digital en construcción.

“A partir de complementar a Netzun con los cursos de Konstruedu, se tendrá una oferta de educativa más significativa, más robusta, de tal manera que la educación que se brinda sea mucho más potente. Entonces, confiamos que de la mano de Netzun, Konstruedu va a seguir creciendo, va a seguir pasando a un siguiente nivel”, indicó.

Además, remarcó que la mitad de los usuarios de Konstruedu son estudiantes universitarios que buscan complementar sus estudios ante la lentitud de las universidades en adaptarse a nuevas tendencias del sector.

“De todos nuestros estudiantes que tenemos, el 50% son estudiantes universitarios. ¿Y por qué adquieren nuestros cursos? Porque las universidades van un tanto lento a las nuevas demandas y exigencias del sector. Entonces, ellos entienden que existe una nueva manera de construir nuevas metodologías, nuevas formas, y necesitan complementar lo que están aprendiendo en la universidad con las nuevas tendencias del sector para ser competitivos en el ámbito laboral”, explicó.

Repotenciando el futuro estudiantil

Dheivis Jara Vilca explicó que, con esta adquisición Netzun podrá incrementar hasta más de 2 millones de usuarios registrados en más de 20 países. Esta expansión, según sus palabras, permitirá seguir democratizando el acceso a una educación de calidad, innovadora y asequible en toda Latinoamérica.

“Con la adquisición de Konstruedu, Netzun incrementará la base de sus estudiantes de 1 millón a más de 2 millones de usuarios registrados”, explicó.

Además, explicó que la integración de ambas plataformas fortalecerá la oferta académica, diversificará las experiencias de aprendizaje y facilitará la llegada a nuevas audiencias en distintos sectores y regiones.

“La adquisición de Konstruedu, fortalece aun más los ratios de rentabilidad de Netzun, que ya estaba operando en EBITDA positivo. Se espera crecimiento de doble digito año a año, para los siguientes años”, añadió.

Además, mencionó que Konstruedu colabora con universidades, que adquieren sus cursos para complementar la formación de sus alumnos, ya que la demanda de conocimientos en transformación digital y construcción 4.0 crece en el mercado laboral.

“También colaboramos con algunas universidades donde nos compran el servicio. para nosotros darle acceso a sus estudiantes y de tal manera que, aparte los cursos que reciben en la universidad se complementan o sigan aprendiendo con nuestros cursos. Esa es la nueva exigencia que está ocurriendo en el mercado laboral de la construcción y sin embargo, todavía no todas las universidades lo enseñan. Por tanto, los estudiantes universitarios, ya sea mediante su universidad o independientemente, adquieren nuestros cursos porque saben y son conscientes que es necesario capacitarse. si quieren seguir siendo competitivos en el ámbito laboral”, añadió.

Con la compra de Konstruedu, Netzun refuerza su presencia en el mercado de formación profesional en Latinoamérica, así como también demuestra cómo el talento y la innovación peruana puede escalar, conquistar y generar impacto en toda la región.

“Nos vamos con el deber cumplido de haber impactado la vida de miles de personas, pues desde que iniciamos Konstruedu nos pusimos el reto de llevar educación de calidad en el sector de la construcción a cada rincón de Latinoamérica y lo hemos cumplido. Con la experiencia de Netzun, confiamos en que Konstruedu seguirá creciendo, impactando a más personas y democratizando los conocimientos clave para la transformación digital del sector”, finaliza Dheivis Jara.