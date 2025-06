La medida, presentada por la congresista Lady Camones (APP), se sustenta bajo el argumento de garantizar información a la población en caso de emergencias como terremotos.

Pero más allá del discurso, un proyecto de estas características podría terminar siendo inviable técnicamente y no resolviendo el problema de fondo, según advierten especialistas consultados por Gestión. Podría traducirse en equipos más caros o menos atractivos para los usuarios peruanos.

Para Juan Pacheco, gerente general de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), la medida no apunta a la raíz del problema y, en cambio, repite un patrón preocupante.

“ Hay una tendencia del Estado de trasladar al sector privado lo que son sus propias obligaciones. Pasó en seguridad ciudadana, en cárceles, y ahora en telecomunicaciones. Esto no le toca al operador. Y lo más grave es que no tenemos en el país un sistema que atienda emergencias con autonomía: sensores, datacenters, redes satelitales. Eso es lo urgente, no una radio FM que también se puede caer si se cae la antena”, sostuvo.

Pacheco advierte además que el proyecto obligaría a que la infraestructura de telecomunicaciones funcione 72 horas en caso de apagón, lo cual -según estándares internacionales- es irreal.

“En ninguna parte del mundo una estación base opera 72 horas sin energía eléctrica. Si ya es difícil tener electricidad en ciertas zonas del país, imagina pedir baterías del tamaño de un edificio al costado de cada antena. Están exigiendo lo imposible, en lugar de resolver lo urgente”.

Por su parte, el periodista tecnológico Jesús Véliz va al corazón del debate: muchos teléfonos modernos ya no tienen el hardware necesario para recibir señal FM . No se trata de una función que se pueda “habilitar” por software.

“ Los procesadores actuales priorizan funciones como 5G, NFC o WiFi 6. El chip de radio FM fue desplazado hace años. Lo que se plantea en este proyecto es técnicamente imposible en muchos modelos. No puedes activar lo que no existe”, explica.

Véliz también rechaza el argumento usado en la exposición de motivos del proyecto, que acusa a las operadoras de bloquear deliberadamente esta función para favorecer el consumo de datos:

“Es una falsedad peligrosa. Si Claro bloqueara la radio de un Motorola, Motorola saldría a denunciarlo. Y ni OSIPTEL ni el MTC han mostrado evidencia de eso. No hay pruebas. Se está construyendo una narrativa sin sustento técnico ni legal.”

Una “solución” desconectada de la realidad

Ambos expertos coinciden en que la radio FM sí puede ser útil en situaciones de emergencia, pero no en las condiciones actuales del país. Según Véliz, ni siquiera hay garantía de que las emisoras puedan operar en un sismo:

“¿Hay infraestructura de respaldo en las radios? ¿Tienen grupos electrógenos? ¿Staff de madrugada? ¿Redundancia de transmisión? Nadie está auditando eso. Se quiere imponer la radio como salvavidas sin saber si flota”, advirtió.

Pacheco, por su parte, propone una medida más realista: incluir una radio a pilas en cada mochila de emergencia.

“Eso sí ayudaría. Pero no puedes forzar a los fabricantes a rediseñar teléfonos, ni hacer que el usuario pague más por algo que probablemente no usará y que tampoco garantiza nada si la antena cae. El usuario debe poder elegir”, señaló.

¿Un proyecto con efecto búmeran?

Uno de los riesgos concretos es que, si se aprueba esta ley, teléfonos de gama alta como los iPhone podrían dejar de comercializarse en el Perú, al no cumplir con el requisito de tener radio FM.

“Estamos hablando de modelos que cuestan más de mil dólares. ¿De verdad queremos que esos teléfonos no entren al país porque no tienen una función que fue útil hace diez años? Si se reduce la oferta, el más perjudicado será el consumidor", señala Jesús Véliz.

Además, advierte que el sobrecosto de implementar lo que el proyecto exige -como el acceso gratuito a emisoras vía internet- terminará recayendo en las operadoras o en los planes de datos, afectando a todos los usuarios.

Perú sin un sistema de alertas

El proyecto recuerda también que, en el fondo, una gran omisión del Estado peruano: no contar con un sistema nacional de alertas ante desastres naturales. El SISMATE, que debía ser un canal de avisos por celular, no tiene aún capacidad de alertar sismos, y no hay un plan de comunicación multicanal con soporte estatal.