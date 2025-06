La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) advirtió que la aprobación del proyecto de ley N.º 10285 y 10526/2024-CR por parte de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso podría generar un aumento en los precios de los teléfonos celulares y reducir la variedad de equipos disponibles en el mercado.

Las iniciativas legislativas, que buscan obligar a que todos los teléfonos móviles comercializados en el Perú cuenten con receptor de radio FM, han sido criticadas por imponer una funcionalidad sin considerar aspectos técnicos ni el funcionamiento real del ecosistema tecnológico.

Según AFIN, si bien se reconoce el rol social de la radio, imponer esta condición afectaría el derecho del consumidor a elegir, dado que no todos los dispositivos -especialmente los de gama alta- poseen esa funcionalidad. También recalcan que las operadoras no fabrican celulares, por lo que no pueden asumir una obligación que corresponde a los fabricantes internacionales, quienes desarrollan sus productos en función de demandas globales.

“El consumidor de menores ingresos se verá particularmente afectado, pues el costo adicional por esta imposición limitará su acceso a dispositivos móviles”, advierte el gremio.

AFIN también cuestiona que el Estado traslade responsabilidades estructurales al sector privado, como ocurre con las propuestas sobre respaldo energético de 72 horas para infraestructura de telecomunicaciones en zonas de riesgo, sin abordar la raíz del problema: el déficit energético nacional y la sobrecarga en redes.

Ante ello, el gremio exhortó al Congreso a instalar mesas técnicas para evaluar estas propuestas de manera más profunda y con base en un diálogo técnico y constructivo.

“Limitar el mercado no es la solución. Se pueden fomentar campañas educativas sobre el uso de la radio en emergencias, sin comprometer el acceso ni encarecer los equipos”, sostuvo AFIN.