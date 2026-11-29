Esta Navidad, Movistar busca transformar la experiencia de regalar tecnología con una propuesta que va más allá del precio y los descuentos tradicionales. Bajo el concepto “Regálale a uno. Sorprende a todos”, la compañía pone el foco en el valor que reciben las personas al renovar o adquirir un celular, incorporando accesorios de regalo y beneficios adicionales para que cada obsequio se convierta en una experiencia para compartir.

La campaña se sostiene en la promesa que hoy guía la relación de Movistar con sus clientes: a más servicios, más beneficios. Mientras más servicios tiene un cliente con la marca –móvil, internet en el hogar o televisión –, más beneficios recibe. En esta temporada, eso se traduce en que todos los celulares vienen con regalos adicionales para compartir con la familia, como power banks y smartwatches, entre otros.

Como parte del lanzamiento de la campaña navideña, la empresa reunió en el Multiteatro Movistar a cerca de 700 representantes de su fuerza comercial de Lima, en un encuentro que marcó el inicio del despliegue de la campaña a nivel nacional. La jornada contó con la participación de Manuel Gold, protagonista de la última campaña de Beneficios de Movistar, en la que se convirtió en “Manuel Black” en alusión a la categoría Movistar Black y los beneficios de contratar tres servicios Movistar.

Durante el encuentro se compartieron los principales mensajes, beneficios y novedades de la propuesta navideña, con especial énfasis en el rol de los equipos de venta como el primer punto de contacto con el cliente para dar a conocer los beneficios que ofrece Movistar.

También se han realizado encuentro similares en regiones como Piura, Ica, Trujillo y Huancayo, donde se convocó a más de 500 representantes de los equipos comerciales.

Con esta iniciativa, Movistar busca consolidarse como una de las principales alternativas para la compra y renovación de celulares durante la temporada, y reafirma una relación con sus clientes basada en el valor: más servicios, más beneficios y más formas de compartir la tecnología en estas fiestas.

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