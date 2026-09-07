Las emergencias climáticas pueden complicar el traslado de trabajadores y obligan a las empresas a evaluar si corresponde mantener la presencialidad. Foto: Composición Gestión.
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Giancarlos Torres
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Las emergencias climáticas no solo complican el tránsito y el traslado de las personas. También colocan a empresas y trabajadores frente a decisiones que pueden tener consecuencias laborales y, en determinados casos, incluso penales. La ocurrencia de lluvias intensas, inundaciones, huaicos y bloqueos de vías, en un contexto marcado recientemente por los efectos del DANA Aníbal y el DANA Bertha, así como por la expectativa ante el Fenómeno El Niño (FEN), vuelve a poner sobre la mesa una pregunta: ¿hasta dónde puede una empresa exigir que sus trabajadores acudan presencialmente?

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