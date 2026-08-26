Los campesinos de un poblado del centro de El Salvador afrontan impotentes la pérdida de sus cultivos por la sequía causada por el fenómeno de El Niño, que se perfila como el más intenso jamás registrado y por el que ya se declaró la emergencia en el país.

El Salvador, de seis millones de habitantes, afronta una sequía generalizada y registró 14 récords de temperatura en agosto, según las autoridades ambientales.

La falta de lluvias, que tradicionalmente se presentan durante esta época, ha provocado una reducción del nivel de las fuentes de agua y la destrucción de siembras.

Dolores Menjívar, de 38 años, invirtió US$ 1,000 en una plantación de maíz destinada al engorde de gallinas en un pequeño terreno en Tocoluca, en el municipio de San Vicente Sur, a unos 70 kilómetros de la capital salvadoreña.

Pero la cosecha se perdió por falta de agua y solo ha podido recuperar 150 dólares por la venta del pasto, relató el miércoles a la AFP esta madre soltera con tres hijas y un nieto.

También se secó el pozo de donde saca agua para beber.

Un agricultor cosecha maíz dañado por la sequía en Tecoluca, departamento de San Vicente, El Salvador, el 26 de agosto de 2026. La cosecha perdida se utilizará como alimento para el ganado, mientras que la falta de lluvias, asociada al fenómeno de El Niño, ha causado pérdidas económicas a muchos agricultores. El Salvador declaró alerta roja por sequía meteorológica y agrícola a nivel nacional el 25 de agosto de 2026. (Foto: Marvin RECINOS / AFP)

“Es una gran pérdida la que he tenido (...) la fe que teníamos se fue abajo”, dijo Menjívar.

Profundizado por el calentamiento global por la actividad humana, El Niño tiene el potencial de provocar en los siguientes meses eventos meteorológicos extremos, incluidas fuertes lluvias, en distintas regiones del planeta, según los expertos.

Marlon Ortiz, de 25 años, también resiente la falta de pasto para alimentar a su ganado, lo que redujo la producción de leche. Teme un aumento en el precio de los alimentos.

“La mayoría de gente se está quejando porque hay quien sembró y no tiene cómo regar”, atestigua el agricultor Ángel de Jesús Cruz, 72 años, quien apenas contabiliza “tres tormentas en todo el invierno”.

Según la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, la primera cosecha de granos básicos registrará una pérdida de alrededor del 20% por la crisis hídrica.

Vista de vacas buscando alimento en un pastizal en Tecoluca, departamento de San Vicente, El Salvador, el 26 de agosto de 2026. La falta de lluvias ha reducido la disponibilidad de pasto y otros forrajes para el ganado, lo que obliga a los agricultores a afrontar la escasez de alimento y pérdidas económicas. La sequía, asociada al fenómeno de El Niño, llevó a El Salvador a declarar una alerta roja por sequía meteorológica y agrícola a nivel nacional el 25 de agosto de 2026. (Foto: Marvin RECINOS / AFP)

Varios municipios de El Salvador se ubican en el Corredor Seco centroamericano, una franja árida que también abarca partes de Honduras y Nicaragua y es vulnerable a eventos climáticos extremos.

En Honduras, la sequía también ha provocado pérdidas de cultivos de maíz y frijol y llevó al gobierno a declarar en alerta la mayor parte del territorio. Panamá también se declaró en emergencia por El Niño el martes.