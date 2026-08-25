Cada vez que se acerca un evento de El Niño, la primera reacción en muchos directorios es la misma: alquilar más cámaras frigoríficas. Es una acción comprensible, pero casi siempre equivocada, porque parte de un diagnóstico errado: El Niño no es, para una empresa, un problema del clima, sino un problema de la cadena de suministro. Y, como tal, se gobierna con decisiones, no con pronósticos.

El Comunicado N.° 13 del ENFEN ya no describe un evento débil: proyecta magnitud fuerte y no descarta que hacia fin de año escale a extraordinaria –la categoría más severa de la escala, con 33% de probabilidad para el verano–, y se extendería hasta abril del 2027. Y conviene una precisión que casi nadie hace: cuando el ENFEN dice “fuerte”, se refiere al índice de temperatura del mar, no a un pronóstico de lluvias. El vector que más se subestima este año no es la lluvia, es el calor. El Senamhi prevé para este invierno temperaturas del aire hasta 5 °C por encima de lo normal en la costa norte y central. Y el calor daña donde menos se mira: reduce la floración y el cuajado de los cultivos, y ese daño se incuba en el invierno, no en el verano de las lluvias.

El calendario ya corre, y no por la lluvia: el calor ya está generando impactos este invierno y el pico comercial arranca este mes; el corte de rutas viene luego. (Foto: Andina)

Aquí aparece la lección más incómoda. En el 2023, pese a la emergencia, el arándano peruano ganó más, no menos: el volumen cayó cerca de 23% pero el valor creció alrededor de 29%, porque el precio se disparó (Fresh Fruit). Para un exportador, un evento climático global no es un shock de volumen, sino de precio relativo. La producción cae para todos; lo que separa a las empresas es la asimetría: que el golpe lo reciba usted y no su competidor. Y corta en dos sentidos: la empresa bien posicionada, que sostiene el flujo mientras otros tropiezan, no solo se defiende: gana participación de mercado. Para un directorio, la pregunta no es cuánto caerá el mercado, sino quién saldrá con más posición que antes.

¿Dónde se rompe entonces la cadena de frío? No en los metros cúbicos. Una cámara llena sin ruta de salida verificada no es resiliencia: es pérdida, con costo de energía encima. El cuello de botella real son los puntos de conexión eléctrica y el respaldo de generación; un contenedor sin electricidad es solo una caja, y lo que corta caminos también corta energía.

La exposición es transversal. En agroexportación, el calor golpea la floración y el corte de la carretera Panamericana bloquea la salida en la ventana de agosto a noviembre, que concentra cerca del 60% del año comercial. En la lechería, la ruta es la única salida: en el 2017 la cuenca de Cajamarca perdió unos S/ 3 millones en ventas por vías cortadas. En farma, la cadena de vacunas y biológicos –que exige entre 2 °C y 8 °C de la fábrica al paciente– se rompe en el punto de conexión, no en el almacén. Y en pesca, el golpe es a la materia prima misma: la cuota de anchoveta de este 2026 quedó en 1.9 millones de toneladas, la más baja en una década, y en años de El Niño la captura mediana cae 48% en la primera temporada y 67% en la segunda (IPE). La diferencia de fondo: los tres primeros se gestionan; la pesca, no –su riesgo se administra antes, con cobertura y diversificación–.

El calendario ya corre, y no por la lluvia: el calor ya está generando impactos este invierno y el pico comercial arranca este mes; el corte de rutas viene luego. El comunicado del ENFEN fue del 14 de agosto: el directorio tiene semanas, no meses, y cuatro decisiones por tomar. Primero, disparadores predefinidos: qué comunicado activa qué acción y quién la autoriza sin convocar a sesión. Segundo, reposicionar antes del corte: mover el inventario crítico al sur de los puntos de falla de la Panamericana, con una ruta alterna verificada. Tercero, energía antes que cámara: auditar los puntos de conexión y el respaldo de generación. Y cuarta, la más silenciosa: vigilar las horas de calor sobre el umbral del cultivo en floración, no solo milímetros de lluvia.

El Niño no es, para un directorio, un problema meteorológico: es un examen de sus decisiones anticipadas, y ya empezó. La pregunta no es cuánto lloverá, sino si su empresa vigila el termómetro como vigila el pluviómetro, y cuántas de sus decisiones están tomadas hoy y cuántas las tomará la emergencia por usted. Porque no ganará quien predijo mejor, sino quien decidió antes.

Fernando Pérez Lizano es director del área de Operaciones, Transformación Digital y Emprendimiento del PAD – Escuela de Dirección