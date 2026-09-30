Las obras del Anillo Vial Periférico podrán avanzar tras el nuevo pago que permitirá acelerar la liberación de terrenos, informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

Como parte del proceso de adquisición de los terrenos necesarios para ejecutar la obra, ProInversión anunció que entregó 13 cheques por un total de S/ 28 millones a los propietarios de siete predios ubicados en los tramos 1 y 3 del proyecto.

“Desde que ProInversión asumió este encargo, en febrero de este año, venimos realizando una labor continua y sostenida con resultados muy favorables, más de diez entregas de cheques para la liberación de predios. El apoyo del concesionario, a través de este financiamiento, ha sido fundamental y nos permite cumplir con los beneficiarios, con familias que hoy están recibiendo los recursos que les corresponden”, señaló Yaco Rosas, vocero de ProInversión.

Los recursos para efectuar estos pagos fueron adelantados por el concesionario y luego serán reembolsados por el concedente mediante los Certificados de Avance de Liberación Predial (CALP).

Este nuevo mecanismo se estableció en el contrato de concesión como parte de la evolución de las Asociaciones Público-Privadas hacia el modelo APP 5.0, el cual incorpora nuevos esquemas de ingeniería financiera para acelerar procesos que tradicionalmente podían extenderse por largos periodos.

“A diferencia de la manera tradicional en que se liberaban los predios, hoy estamos logrando que los beneficiarios reciban su pago aproximadamente un mes después de la tasación. Esto es importante porque genera confianza de los beneficiarios, en ProInversión, en el concesionario y en el Estado”, explicó Yaco Rosas.

¿Cómo cambiará el tránsito?

El Anillo Vial Periférico tendrá 34.8 kilómetros de extensión y permitirá conectar el Callao con 11 distritos de Lima Metropolitana, lo que beneficiaría a 4.5 millones de personas.

De acuerdo con las proyecciones del proyecto, la nueva vía permitirá reducir significativamente los tiempos de viaje. Por ejemplo, el recorrido entre Ate e Independencia podría tomar unos 15 minutos, mientras que el trayecto entre Ate y San Juan de Lurigancho se reduciría a unos 10 minutos.

Asimismo, el desplazamiento entre San Juan de Lurigancho e Independencia podría realizarse en aproximadamente cinco minutos, frente a recorridos que actualmente pueden superar una hora.