Pacífico, empresa del grupo Credicorp, integrará sus negocios de Seguros y Salud bajo un mismo modelo organizacional y una estrategia compartida. Como parte de este proceso, Eduardo Montero, actual CEO de Pacífico Seguros, asumirá el liderazgo integral de la compañía y tendrá bajo su responsabilidad ambas unidades, incluida la gestión de prestaciones.

La reorganización, explicó la empresa, busca conectar las capacidades de los negocios de Seguros y Salud, generar sinergias y fortalecer la propuesta de valor de Pacífico frente a sus clientes.

El cambio también contempla la salida de Guillermo Garrido Lecca, quien culminará su etapa en Credicorp luego de 20 años de trayectoria para enfocarse en nuevos retos profesionales . Su salida se hará efectiva a fines de junio de 2027 , con el objetivo de asegurar una transición ordenada.

Durante su trayectoria en el grupo, Garrido Lecca tuvo un papel clave en la evolución y consolidación de Pacífico Salud.

Eduardo Montero, actual CEO de Pacífico Seguros, asumirá el liderazgo integral de los negocios de Seguros y Salud como parte de la nueva estructura de la compañía. Foto: Pacífico.

¿Quién es Eduardo Montero?

Eduardo Montero Dasso es un ejecutivo financiero peruano que asumió la gerencia general de Pacífico Seguros en enero de 2026, luego de liderar Credicorp Capital, la división de banca de inversión y gestión de activos del holding.

Entre 2019 y 2026, Montero se desempeñó como CEO de Credicorp Capital. Antes de asumir ese cargo, ocupó posiciones gerenciales en Atlantic Security Bank, en Panamá; BCP Miami y Credicorp Capital Securities. También ejerció funciones directivas en el Banco de Crédito del Perú (BCP), en las áreas de Banca Personas y Gestión de Patrimonios.

Su trayectoria profesional incluye experiencia en Zurich Financial Services y Accenture.