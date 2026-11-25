Con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la cabeza, el Gobierno de Keiko Fujimori ha decidido apoyar, con bonos, a los peruanos que peor la pasarán durante el fenómeno El Niño (FEN). Pero desde las aseguradoras creen que puede hacerse aún más.

Desde CADE Ejecutivos 2026, Eduardo Morón, presidente de la Asociación de Empresas de Seguros (Apeseg), comentó a Gestión respecto a las conversaciones que ya han iniciado con tres ministerios para apoyar en el combate contra el fenómeno climático.

Morón también recomendó al Ejecutivo pedir condiciones para el uso del presupuesto público durante el 2027, tomando en cuenta que el FEN seguirá frenando la economía peruana durante el primer semestre del próximo año.

El Perú vive un contexto económico complejo a raíz del FEN, ¿qué han propuesto las aseguradoras al Estado para trabajar en conjunto?

En los FEN pasados desaprovechamos la oportunidad de generar políticas permanentes desde el Estado para responder mejor en los sectores más vulnerables de la economía.

¿Cuáles son esos sectores?

Primero, los que son usuarios de los programas sociales. Normalmente se espera a que pase el desastre para ir al territorio, empadronarlos y luego buscar un financiamiento. El dinero les llega muy tarde.

Hoy tenemos seguros paramétricos, ¿por que no financiar esas ayudas con esa herramienta que te permite entregar la ayuda en probablemente seis días? Esa es una conversación que hemos iniciado con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Otro sector vulnerable es la pequeña empresa. Ante un FEN, las entidades finacieras las miran mal porque saben que no tienen las espaldas para resistir el golpe del FEN. Hemos conversado con el Ministerio de la Producción (Produce) para tener un crédito que cuente con un paraguas para protegerlos de esa nube negra que traen encima. Hay que entender que requieren un crédito no solo por un tiempo, es la línea de trabajo de estas empresas. Tú tienes que evitar que se rompan esas cadenas.

¿Hay algún otro sector involucrado?

También hemos conversado con el MEF. Ellos son un asegurador de última instancia, todo lo que no se asegura correctamente termina en el MEF. En la discusión presupuestal de las últimas semanas les recomendamos que exijan a los sectores una respuesta sobre cómo se afectará por el FEN, si han previsto ello y cómo solucionarlo. El MEF debe reducir esas contingencias fiscales.

¿Podría decirse que la pesca y el agro son los sectores más interesados en estos seguros?

Esa mirada la compartimos. Lamentablemente no hemos sido capaces de armar productos que ellos puedan usar en este contexto. No se trata, decíamos en Apeseg, de que compren los seguros porque viene el FEN, en su planificación financiera ellos no quieren que un evento como ese los lleve a la quiebra. El paraguas lo debes cargar siempre, no solo cuando empieza a llover.

Ese es el diálogo pendiente que tenemos con ellos, por ahora no hemos tenido suerte, pero vamos a seguir intentando.

Aseguradoras no se suman al sistema de pensiones

En otros temas, se abrió el sistema privado de pensiones, para que ingresen nuevos jugadores. ¿Hubo o no entusiasmo en las aseguradoras? Pareciera que no...

Hablando de nubes negras, seguimos encima con la del noveno retiro. No tenemos esa certeza de que no ocurra y eso deriva en un menor interés en participar de un mercado en el que te quitan permanentemente los fondos.

Esperamos un momento de calma y entender para qué construimos un sistema de pensiones en Perú. Hasta que no pase eso, creo que no habrá entusiasmo de nadie.

La penetración de seguros en el Perú sigue siendo unas de las más bajas de la región, ¿qué barreras la mantienen así?

Falta ponerle más ganas a la formalización. El MEF lo tiene entre sus prioridades. Hoy, un trabajador independiente, en un país de la OCDE, cotiza, nosotros hacemos que no lo haga. Entonces, no se trata solo de trabajar en los trabajos de menores ingresos, sino también en los que hoy no son parte de la seguridad social, cuando podrían hacerlo.

Los seguros se suelen asociar con personas, pero la infraestructura público-privada también es afectada por el FEN. ¿Hay apetito por asegurar carreteras, puentes, etc?

En carreteras solo lo concesionado está debidamente asegurado. Eso significa que el 25% de las vías nacionales está protegido ante el FEN. Todo lo demás, cero. Eso significa que las vías vitales para las actividades logísticas están muy expuestas a la catástrofe.

El Estado, lamentablemente, no las quiere asegurar. En hospitales ese 25% cae a 5%. En educación pública, ese 5% es 0.5%. Hay una brecha grande.

El Niño pone en riesgo infraestructura pública y privada. Apeseg cuestionó la baja cobertura actual. Foto: Dante Piaggio (GEC).

Aparte del FEN, hay un potencial sismo grande que asecha al Perú. De ocurrir, ¿varía el nivel de siniestralidad o las primas?

En general, la cobertura de terremotos es una cobertura muy barata porque son eventos muy poco frecuentes. Con el MEF estamos conversando sobre cómo empezar con la cobertura muy catastrófica, la infraestructura en la que se ha puesto mucho esfuerzo y está en buen estado hoy, como los colegios reconstruidos, los hospitales nuevos, esas carreteras mantenidas. El diálogo está abierto, pero es un tema a largo plazo.

Las tasas de interés han crecido aquí, pero también internacionalmente, ¿impacta en las aseguradoras?

Siempre porque nosotros operamos a largo plazo. Se vuelve más caro dar las rentas que antes dábamos. Pero, como cualquier inversionista institucional, toca diversificar. Tenemos espacio para ello.