El próximo martes 1 de diciembre se debatirá la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) en la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados del Congreso.

El anuncio fue realizado por Yenifer Paredes, presidenta de la comisión de Energía y Minas en la cámara baja. De acuerdo con El Comercio, la diputada infomó sobre la fecha tanto en el interior del Congreso como en sus exteriores, donde decenas de mineros informales se concentraron.

Según el material audiovisual difundido, Yenifer Paredes se dirigó a dirigentes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) , grupo que presiona por la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

A criterio de la diputada de Juntos por el Perú, se busca “una minería para todos y una real ley Mape”.

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Keiko Fujimori pide aprobar nueva ley Mape

En el cierre del CADE Ejecutivos 2026, la presidenta Keiko Fujimori instó al Congreso a aprobar con celeridad la nueva Ley MAPE, para así ponerle fin al REINFO.

“Se avanzó casi nada. La formalización sigue pendiente (...) Es tiempo de formalizar, de cambiar y de tomar decisiones políticas por muy difíciles que sean”, manifestó.

La mandataria indicó que confía en el Congreso para que se aborde en lo inmediato la ley MAPE, y puso como ejemplo la validación del presupuesto público para 2027, la cual “se aprobó 10 días antes” (de su plazo).

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, ha advertido también que si no se aprueba la ley MAPE hasta el 30 de diciembre, los mineros informales podrán quedar en condiciones de ilegales.

“Hay mineros ilegales, que lo único que buscan es ampliar el Reinfo con el único objetivo de tener esta protección legal y no pueden ser denunciados”, agregó.