El Colectivo PAS – País Seguro, conformado por más de 50 instituciones, exhorta al Estado Peruano a respetar el vencimiento del régimen del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), fijado como máximo para el 31 de diciembre de 2026.

Mediante un comunicado, indicó que el país no debe continuar prorrogando un mecanismo que exonera de responsabilidad a quienes cometen graves daños al medio ambiente y ponen en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores y las comunidades.

“Al Congreso le corresponde aprobar, sin más demora, una Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) con plazos definidos, requisitos ambientales y sociales verificables, trazabilidad y fiscalización efectiva. La ley debe proteger las fuentes de agua, garantizar condiciones laborales dignas y exigir que se acredite el origen del mineral desde la extracción hasta su venta”, señaló el colectivo.

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En ese marco, solicitó al Gobierno liderar una política nacional e integral contra la minería ilegal, con presupuesto, metas públicas y responsabilidades claras. “Es indispensable, además, que funcionarios públicos que mantienen intereses vinculados al Reinfo sean separados por completo de las decisiones y acciones necesarias para poner en marcha una lucha frontal contra esta economía ilícita, cuyo tamaño y nivel de violencia ya superan al narcotráfico”, añadió.

Asimismo, exhortó al Tribunal Constitucional (TC) que se pronuncie sobre el fondo del problema antes de que venza la actual prórroga. Manifestó que el país necesita una respuesta del TC que tutele verdaderamente los derechos fundamentales de los peruanos consagrados en la Constitución.

¿Qué dijo la ANGR sobre la formalización minera? (Foto: Andina)

“En su conjunto, el Estado debe proteger a las comunidades afectadas, al medio ambiente, al patrimonio arqueológico, y a la seguridad ciudadana. Es hora de poner fin a toda la cadena que hace posible esta economía ilegal”, señaló el colectivo.

Finalmente, sostuvo que la minería informal no debe ser la excepción en un principio básico que rige a todos los demás sectores de la economía: cumplir los requisitos que dicta la Ley antes de iniciar operaciones –no después. “Es por esto inadmisible que se continúe prorrogando el Reinfo: un régimen especial diseñado para postergar obligaciones, precisamente en una actividad económica que requiere el mayor profesionalismo y cuidado”, agregó.