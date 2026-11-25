El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, responsabilizó a la bancada de Juntos por el Perú, que preside la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, por la demora en el debate del proyecto de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) presentado por el Poder Ejecutivo.

La declaración se produjo ante la presencia nuevamente de mineros artesanales e informales en la avenida Abancay y la discusión sobre los plazos para aprobar la propuesta del Gobierno. Galarreta señaló que la iniciativa del Ministerio de Energía y Minas todavía se encuentra en la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados.

“En el caso del proyecto que ha presentado el Ejecutivo, orientado, presentado por el Ministerio de Energía y Minas, sobre la nueva ley para nosotros que tiene que ver con la minería informal, este PL se encuentra aún en la comisión de la Cámara de Diputados”, indicó.

El premier sostuvo que el Gobierno presentó el proyecto con anticipación y que ahora corresponde al Congreso darle continuidad. Según explicó, el texto debe pasar de la Comisión de Energía y Minas al Pleno de Diputados, para luego continuar su trámite en el Senado.

“Nosotros hemos presentado el PL con el debido tiempo. Estamos esperando que se debata, que pase de la Comisión de Energía y Minas al Pleno de Diputados, que pase a la Comisión de Energía y Minas del Senado y se debata en Pleno del Senado”, manifestó.

Galarreta cuestiona demora

Galarreta atribuyó directamente a Juntos por el Perú la responsabilidad por los tiempos que tome el debate, al señalar que dicha bancada preside la comisión que actualmente tiene el proyecto.

“Entonces los tiempos son de absolutamente de Juntos por el Perú que preside la Comisión de Energía y Minas”, afirmó el titular de la PCM.

Luis Galarreta señaló que el proyecto de nueva ley MAPE aún permanece en la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. Foto: Andina.

El jefe del Gabinete también advirtió sobre las consecuencias de introducir nuevos proyectos legislativos cuando el periodo ya está avanzado. “Si nosotros aumentamos un proyecto al Congreso a estas alturas lo tendrán para abril o mayo”, sostuvo.

En ese contexto, consideró que algunos actores estarían llevando la discusión al límite de los plazos. “Evidentemente algunos están jugando al límite para después tomar una decisión extraordinaria”, señaló Galarreta.

¿Qué pasará con la propuesta?

El proyecto del Ejecutivo todavía debe completar su recorrido por ambas cámaras antes de llegar nuevamente al Gobierno. Galarreta indicó que, una vez que el Senado apruebe la iniciativa, esta tendría que ser enviada al Ejecutivo para su evaluación.

El premier dejó abierta, además, la posibilidad de que el Gobierno observe la norma si durante el trámite parlamentario se incorporan disposiciones que, a criterio del Ejecutivo, no correspondan.

“Y eso tendría que ir al Ejecutivo y nosotros ver incluso la posibilidad de observarlo si es que quieren poner algo que no corresponde”, afirmó.

Respecto a la posibilidad de que el Congreso amplíe nuevamente el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), Galarreta no adelantó una posición específica del Gobierno en la respuesta brindada, pero insistió en que el proyecto de nueva ley MAPE ya fue presentado y que su avance depende actualmente del trámite parlamentario.

El Ejecutivo, mientras tanto, espera que la propuesta sea debatida en las instancias correspondientes. Galarreta también señaló que el Gobierno trabaja en otras iniciativas normativas mediante comisiones del Ministerio de Economía, las cuales posteriormente serán evaluadas por los sectores respectivos.