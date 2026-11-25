La competencia entre fabricantes de laptops en Perú muestra un nuevo reordenamiento. En el acumulado al cierre del tercer trimestre de 2026, la china Lenovo consolidó su posición como líder de las importaciones; mientras HP mantuvo el segundo lugar, pero perdiendo participación; y ASUS ganó share y se afianzó en la tercera posición. Apple, por su parte, registró uno de los mayores crecimientos del periodo, en un contexto de escasez de componentes y mayores precios.

Entre enero y septiembre de 2026, Lenovo importó 363,720 portátiles, frente a las 344,215 unidades del mismo periodo de 2025. Así, elevó su participación de 42.1% a 47.2%. HP, en cambio, pasó de 261,767 a 192,662 equipos, lo que significó una contracción de 26.4% y una reducción de su cuota de 32.1% a 25%, alejándose aún más del primer lugar y recortando su ventaja frente al tercero.

Fernando Grados, director ejecutivo de Dominio Consultores, explicó a Gestión que el retroceso de HP estaría relacionado con una menor previsión para asegurar la fabricación de equipos antes de que se intensificara el incremento de precios.

Asimismo, resaltó la reducción de la distancia entre esa marca estadounidense y ASUS a 8.4 puntos porcentuales. La marca taiwanesa, tradicionalmente reconocida por sus componentes y productos dirigidos al segmento de consumo, viene reforzando su presencia en el negocio de equipos completos y, desde hace aproximadamente un año, su apuesta por el segmento comercial.

“ASUS ha sido reconocido generalmente por sus partes y piezas que venden para el segmento de hogar, consumo, pero después entró a trabajar con equipos completos, con portátiles y desktops”, señaló, tras destacar que la marca ha empezado a realizar un esfuerzo importante para llevar equipos a empresas y entidades públicas.

En ese contexto, consideró que HP tendrá que reaccionar para mantener distancia frente a ASUS. Sin embargo, aclaró que el avance de esta última también dependerá de que pueda superar las limitaciones de disponibilidad de componentes que afectan a toda la industria.

Lenovo refuerza su liderazgo en el mercado peruano de laptops.

Apple gana terreno en Perú con su nueva propuesta

Otra marca que destacó en el mencionado periodo fue Apple, debido a que sus importaciones de laptops crecieron 69.7% y su participación por unidades aumentó de 1.8% a 3.2%.

Ahora bien, Grados destaca que Apple cuenta con una ventaja frente a otros fabricantes porque diseña sus propios procesadores y tiene mayor control sobre su fabricación, aunque encarga su producción a proveedores especializados como TSMC, en Taiwán. En contraste, otras marcas dependen de distintos fabricantes de componentes para abastecerse.

A este factor se suma la llegada de la MacBook Neo, que habría encontrado una oportunidad en el actual escenario de encarecimiento de equipos. “Neo ha sido la sorpresa. Ellos se habían preparado para una situación como esta porque la elevación de precios ya era conocida por los jugadores del mercado”, comentó.

Así, consideró que, si se mide la participación por valor y no por unidades, Apple podría ubicarse en el segundo o tercer lugar.

Apple gana espacio en Perú con la MacBook Neo.

Escasez de componentes golpea importación de laptops: caen líneas para empresas

La menor disponibilidad de componentes se refleja en las cifras de importación. Entre enero y septiembre de 2026, ingresaron al país 770,567 portátiles, frente a las 816,697 unidades registradas en el mismo periodo de 2025, una caída de 5.6%.

“Al haber menos oferta, por una ley económica aumenta el precio por la demanda”, explicó Grados. El especialista indicó que la menor disponibilidad afecta a todos los niveles de laptops, no únicamente a una categoría de entrada, gama media, alta o gamer.

Asimismo, por segmentos, las importaciones destinadas al mercado comercial (empresas y Estado) cayeron 26.7%, al pasar de 331,825 a 243,181 unidades. En cambio, las dirigidas al consumo (usuarios finales) crecieron 8.6%, hasta alcanzar 526,450 equipos, frente a los 484,732 registrados en los primeros nueve meses de 2025.

La contracción del segmento comercial responde, en parte, a las decisiones de compra de las empresas y del Estado. Grados observó que la industria comenzó a advertir a los canales de distribución y a sus principales clientes corporativos sobre los incrementos previstos, con el objetivo de que adelantaran sus adquisiciones antes de que los precios subieran.

Sin embargo, algunas empresas no podían realizar esas compras anticipadas porque tenían previsto desembolsar el presupuesto en meses posteriores, como septiembre u octubre. Ante esa limitación, se les sugirió recurrir al renting, una modalidad que permite acceder a los equipos mediante pagos mensuales en lugar de realizar una compra con un desembolso inicial elevado. El especialista indicó que algunas operaciones de mayor volumen se concretaron bajo ese esquema.

La respuesta del sector público fue distinta. Las compras del Gobierno a través de Perú Compras cayeron fuertemente hasta septiembre de 2026, tanto en portátiles como en prácticamente todas las categorías.

La mayor demanda de chips para inteligencia artificial reduce la disponibilidad de componentes y presiona los precios de las laptops.

Uno de los problemas estaría relacionado con el sistema de fichas y rangos de precios utilizado en las adquisiciones públicas. Grados explicó que el mecanismo funcionaba con límites de precios para cada tipo de equipo, pero que los incrementos de 2026 fueron sucesivos: en un bimestre podían subir 10%, en el siguiente cinco puntos adicionales y luego volver a aumentar. Esta evolución habría dificultado mantener los equipos dentro de los rangos establecidos para las compras estatales.

“El sistema no logró adaptarse a ese escenario, pese a que Dominio Consultores intentó comunicarse con las entidades para ofrecer apoyo”, resumió.

El encarecimiento de las laptops no supondría un freno para la demanda, según Grados. Esto se debe a que buena parte de los consumidores adquiere estos productos en tiendas retail y mediante crédito, por lo que el incremento se distribuye en cuotas mensuales.

La expectativa de Dominio Consultores es que el volumen de equipos vendidos al cierre de 2026 sí resulte afectado, pero que el impacto en el valor de las ventas sea menor. Se trata de una impresión preliminar de la consultora mientras trabaja en el cierre de las cifras del año.

La inteligencia artificial encarece las laptops

El reordenamiento de participación de las marcas ocurre en medio de un escenario de escasez de componentes y mayores costos de fabricación. Los elementos más afectados son la memoria, el almacenamiento y los procesadores, en ese orden.

Ahora bien, Grados indicó que el principal factor detrás de esta situación es la mayor demanda de chips para centros de datos de inteligencia artificial (IA). La tendencia está llevando a los fabricantes a priorizar la producción de componentes destinados a esa infraestructura, en desmedro de los que se utilizan en laptops, desktops, tablets y celulares.

El impacto se refleja en los precios de los equipos importados. Datos de Aduanas del Perú revelaron que las laptops registraron un incremento mediano de 46.1% en 20 casos comparables. Los aumentos individuales oscilaron entre 11.6% y 115.7%.

Nvidia podría cambiar el rumbo de los precios de las laptops

Hacia el 2027, Grados considera poco probable que HP desplace a Lenovo del primer lugar en los próximos seis meses. La disponibilidad de componentes y los mayores precios continuarían condicionando al mercado durante 2027. En cambio, considera que la cercanía de ASUS representa un desafío más inmediato para HP.

Asimismo, evitó proyectar cuándo podría moderarse la demanda de chips vinculada a la inteligencia artificial, que considera el principal factor detrás del encarecimiento de componentes. En ese contexto, mencionó que los recientes acontecimientos relacionados con Nvidia podrían representar una primera señal de enfriamiento de la denominada burbuja de IA.

Aunque todavía es prematuro para determinar las consecuencias de ese cambio, Grados mencionó que la nueva dirección de Nvidia, vinculada al área financiera, podría modificar la forma en que la compañía evalúa sus decisiones de negocio.

“Si Colette Kress, hasta entonces CFO de Nvidia y ahora CEO interina, comienza a mirar el tema de valor en precio, es muy probable que ahí sí reviente la burbuja”, sostuvo. A juicio de Grados, un cambio de ese tipo podría acelerar el fin de la subida de precios y permitir una mayor disponibilidad de componentes para laptops y otros dispositivos.

No obstante, Grados aclaró que todavía se debe esperar a que el mercado asimile los cambios y conozca la política que seguirá la nueva dirección de la compañía. Por ello, no anticipó una fecha para el eventual fin de la escasez ni para una reducción de los precios.

En cuanto al ranking por valor, consideró que Apple es la única marca que podría cambiar de posición frente a sus competidores, al ubicarse en el segundo o tercer lugar. En el resto de fabricantes no espera variaciones importantes, debido a que sus precios se encuentran en niveles relativamente similares.

La evolución de Apple también dependerá de la continuidad de las importaciones de la MacBook Neo. Grados consideró que el modelo ha tenido una buena recepción en algunos canales de venta y que todavía podría seguir ingresando al mercado peruano.