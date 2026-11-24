El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, advirtió que, si hasta el 30 de diciembre no se aprueba la ley MAPE, los mineros informales que aún buscan formalizarse podrían quedar en condición de ilegales.

En esa línea Shinno consideró que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no debería extenderse más allá del 31 de diciembre, tras insistir en la necesidad de avanzar con la aprobación de la ley MAPE para establecer un mecanismo que permita continuar la formalización minera y evitar que los trabajadores que buscan adecuarse a la normativa queden fuera del proceso.

“Hay mineros ilegales, que lo único que buscan es ampliar el Reinfo con el único objetivo de tener esta protección legal y no pueden ser denunciados. A ver, si no se aprueba nada hasta el 30 de diciembre, todos los mineros, incluso los mineros informales que hay que ayudarlos, van a quedar en calidad ilegal”, señaló a la prensa.

Protestas de mineros informales

En torno a las protestas de mineros informales en algunos puntos del país, quienes exigen ampliar el Reinfo hasta el 2030, el ministro señaló que el proyecto de ley MAPE contempla un plazo adicional de 18 meses para que los mineros informales puedan continuar con su proceso de formalización.

“El proyecto de ley MAPE contempla una ampliación para ese grupo de 18 meses por supuesto con un proceso que lo vamos a simplificar mucho más, pero van a poder seguir trabajando durante 18 meses, no necesitan del Reinfo, que no caigan en el juego de aquellos mineros ilegales”, declaró a la prensa.

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Shinno indicó que el objetivo es simplificar los procedimientos y permitir que quienes buscan trabajar dentro de la legalidad puedan continuar sus actividades sin depender de una nueva ampliación del Reinfo.

En esa línea, pidió a los manifestantes no respaldar las demandas de quienes, según afirmó, buscan prolongar el registro para obtener protección legal frente a posibles denuncias por minería ilegal. Consultado sobre una eventual continuidad de las protestas, el ministro señaló que las autoridades deberán adoptar las medidas correspondientes en materia de orden y seguridad.