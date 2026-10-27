Guillermo Shinno acudió a la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados del Congreso de la República. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
Guillermo Shinno acudió a la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados del Congreso de la República. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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Redacción Gestión
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Este martes 27 de octubre, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, acudió a la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados del Congreso para sustentar el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley Mape).

Este documento, remitido por el Poder Ejecutivo, y según el ministro Shinno, no se procederá con una nueva ampliación de este programa.

“Hoy día, tal como está el Reinfo, protege a la minería ilegal. Más bien, hay que diferenciar la minería ilegal de la minería informal. Por eso no podemos permitir que se siga ampliando el Reinfo”, sostuvo a los medios.

El funcionario estimó que unos 30,000 mineros aún tienen pendiente culminar su proceso de formalización,

“Yo creo que un año y medio, si tenemos el proceso bien simplificado, es más que suficiente para poder formalizar al resto que está quedando (...) El Reinfo es el gran paraguas de protección legal que hoy día tiene esta minería ilegal, que queremos cortarlo a partir del primero de enero”, refirió.

¿Y si los mineros salen a protestar?

En más de una ocasión, centenares de mineros informales e ilegales han tomado las calles de Lima para manifestar su rechazo a la no ampliación del Reinfo.

Al respecto, el ministro Guillermo Shinno resaltó que la posición del Gobierno —tras reuniones con estos gremios mineros—es no ampliar más el Reinfo.

, apuntó.

Por ello, instó a las cámaras congresales a definir el futuro del proyecto de ley MAPE con celeridad para atender esta problemática.

“Sabemos y somos conscientes del poco tiempo que queda, pero si todos nos apuramos, todos lo aceleramos, podemos concluir con la aprobación de este proyecto de ley”, subrayó.

Censo minero

Por otro lado, sobre el censo minero, recordó que existe el compromiso de realizar el levantamiento de información y ya se suscribió un convenio con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y se encuentra pendiente la transferencia de recursos para iniciar las actividades.

“Espero que, ya celebrado el convenio, que ha sido hace menos de diez días, el INEI pueda empezar lo más pronto posible con dicho censo”, relató.

Controversia

Al ser consultado por los cuestionamientos sobre la transferencia de recursos para trabajos de remediación ambiental vinculados con unidades mineras cerradas en Moquegua —como Aruntani SAC— , explicó que la decisión respondió a un mandato legal heredado del gobierno anterior.

Explicó que las unidades mineras involucradas fueron cerradas entre agosto y septiembre de 2019 y que, desde entonces, se venía buscando una solución para atender los problemas ambientales pendientes.

“Es un mandato de la ley. Lo único que hice es cumplir con la ley; si no, estaría omitiendo mis obligaciones”, afirmó.

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