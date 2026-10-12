Al menos 173 candidatos que figuraban en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) fueron electos en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, de los cuales 59 son alcaldes, según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

El informe publicado por el mencionado centro de investigación, identificó a 563 candidatos con registro vigente, suspendido o de años anteriores en 21 departamentos del país. Asimismo, otros 33 postulantes todavía tenían posibilidades de resultar elegidos mientras concluía el conteo oficial de votos.

La presencia de estos candidatos se concentra principalmente en el sur. Las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho y Puno reúnen el 59% de los postulantes identificados y el 69% de quienes consiguieron ser electos.

Apurímac registra la mayor cantidad de autoridades elegidas con antecedentes en el REINFO, con 42. Le siguen Arequipa y Puno, con 26 cada uno, y Ayacucho, con 25. Por otro lado, La Libertad cuenta con 10 y Huancavelica 11.

Los 173 electos se distribuyen entre 6 alcaldes provinciales, 53 alcaldes distritales, 6 consejeros regionales y 108 regidores.

Según el informe, Ahora Nación concentra la mitad de los alcaldes provinciales identificados comprendiendo a las jurisdicciones de Manu, Tambopata y Condesuyos. Los otros tres alcaldes provinciales corresponden a Podemos Perú, en Parinacochas; Somos Perú, en Ica; y ASI–Juntos por el Perú, en San Antonio de Putina.

Otros partidos, como Renovación Popular, Fuerza Popular, el PPC, Venceremos, y Libertad Popular cuentan con al menos un alcalde distrital en el registro

“Dicha elección no responde necesariamente a lógicas partidarias o agendas ideológicas. Son, en su mayoría, candidatos competitivos (considerando sus trayectorias previas) y con recursos que optaron por vehículos electorales que facilitaron su postulación”, se lee en el informe.

Por otro lado, de los 59 alcaldes electos, 13 tienen REINFO vigente y 8 mantienen el registro suspendido en 2026. En tanto, los otros 38 figuran en registros de años anteriores.

El informe advirtió que los vínculos con la actividad minera podrían ser mayores, debido a que algunos mineros informales y artesanales operan mediante registros de terceros.