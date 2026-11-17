A fin de que detalle sobre la novena adenda que se suscribirá con Cálidda para dar inicio al proyecto de masificación de gas natural ‘7 regiones’, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, acudirá a la comisión especializada de la Cámara de Diputados del Congreso.

La Comisión de Energía y Minas aprobó citar al funcionario para su próxima sesión ordinaria del martes 24 de noviembre, luego de que este pidiera al grupo de trabajo acudir para exponer los avances.

Cabe recordar que esta comisión está presidida por Yenifer Paredes (Juntos por el Perú), y en la reunión con el ministro Shinno, este expondrá los alcances técnicos, operativos y beneficios del proyecto de masificación de gas natural en siete regiones.

Desde el Minem detallan que el proyecto llevará gas natural a más de 300,000 hogares en siete regiones del centro y sur del país: Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali.

El ministro Shinno estimó hace unas semanas que se prevé concretar la novena adenda con Cálidda para noviembre de este año.

“Estamos en esa evaluación. Hay bastante avance y de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) esto debería estar cerrándose en la quincena de noviembre”, dijo a RPP el 30 de octubre.