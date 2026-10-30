Este año se ha previsto concretar la propuesta de Cálidda para masificar el gas natural mediante el proyecto 7 regiones. Si bien se han dado varias fechas, ahora se espera concretar la firma de esta adenda a mediados de noviembre, de acuerdo con lo anunciado por el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Guillermo Shinno.

Como se sabe, esta iniciativa apunta a masificar el acceso al gas natural en 15 ciudades de siete departamentos del centro y sur del país: Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Puno, Junín y Ucayali.

“Estamos en esa evaluación. Hay bastante avance y de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) esto debería estar cerrándose en la quincena de noviembre”, manifestó el ministro a RPP.

Shinno añadió que si la evaluación resulta favorable se buscará fijar una fecha para suscribir la adenda con la empresa lo más pronto posible.

El ministro explicó que la propuesta de Cálidda consiste en mantener en las siete regiones la misma tarifa que se aplica en Lima, a cambio de extender por 10 años la concesión que actualmente tiene la empresa. Según indicó la iniciativa no contempla solicitar financiamiento estatal.

“Lo único que están proponiendo es mantener la misma tarifa de Lima en el resto de las regiones a cambio de tener 10 años más de la concesión que actualmente tienen. Entonces, transparencia sí hay”, señaló.

Shinno recordó que el Estado intentó licitar el proyecto en dos oportunidades, incluso con un esquema que contemplaba financiamiento público parcial, pero no se presentaron postores. En ese contexto, resaltó la alternativa planteada por la empresa para avanzar con la expansión del servicio.

Potencial de 7 regiones

Este proyecto contemplaría 300,000 conexiones para las siete regiones. Al respecto, el ministro consideró que esa cifra no representa necesariamente el alcance final del proyecto.

Como referencia señaló que la concesión de gas natural en Lima se inició con una meta de 60,000 conexiones y, actualmente, registra alrededor de 2 millones.

“La posición del Gobierno es que sí necesitamos masificar el gas. Que se llegue, de ser posible, a todo el Perú”, afirmó. El ministro indicó que el Ejecutivo busca impulsar la expansión del gas natural y que la evaluación con el MEF permitirá determinar si corresponde avanzar con la propuesta de Cálidda.