Ayacucho, Cusco, Junín, Apurímac, Huancavelica, Puno y Ucayali: las regiones que serán alcanzadas por el proyecto de masificación del gas natural. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, ratificó que el plan sigue en pie y a más tardar en noviembre se resolverá.

De esa manera, se espera tener para el mes próximo la adenda tras la respectiva evaluación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En diálogo con Exitosa, Shinno sostuvo que el Gobierno revisa las condiciones para que

Descartó que exista algún entrampamiento para la firma de esta adenda, y reiteró el interés en extender los beneficios del gas natural en hogares del centro y sur.

“Cuando vino Cálidda la primera vez, y se concesionó para Lima, la meta fue lograr 65 mil conexiones. Hoy son más de 2 millones de usuarios. Una vez que llegue el gas natural, todos van a querer conectarse”, apuntó.

Vale anotar que el ministro Shinno ha reconocido las diferencias de criterio con Osinergmin sobre el reconocimiento de las inversiones y el valor neto contable de los activos, considerando que la expansión de la concesión de Çalidda determinaría quién reparte el gas natural en las zonas nuevas, cómo se construirá la infraestructura requerida y los costos por asumir para la red de transporte del combustible en estas regiones.

El titular del Minem enfatizó que permitirá la intervención de BonoGas, programa que financia conexiones domiciliarias a gas natural con los recursos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE).

Candamo en la mira

Guillermo Shinno recordó que Camisea tiene un horizonte de hasta 13 años en reservas, por lo que urge garantizar el suministro de gas natural.

“Camisea se va a agotar y tenemos una gran reserva en el yacimiento Candamo, entre Puno y Madre de Dios. Hay que generar conciencia, si no desarrollamos el Candamo, las tarifas eléctricas se van al cielo”, añadió.

Ello se alinea con las intenciones del gobierno de Keiko Fujimori, quien propuso en el primer pedido de facultades legislativas la modificatoria del marco normativo de hidrocarburos y gestión ambiental en áreas naturales para aportar al abastecimiento de gas natural a futuro.

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