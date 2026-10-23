La agencia Perupetro S.A. suscribió un Convenio de Evaluación Técnica (CET) con el consorcio Nikoil Energy Corp. Sucursal Colombia y Maxenergy S.A.C, en el Lote XCVI, ubicada en la Cuenca Marañón, para realizar estudios que permitan identificar zonas con mayor potencial prospectivo de hidrocarburos.

Según informó la citada entidad estatal, este acuerdo tiene un periodo de vigencia de 20 meses, durante los cuales el citado consorcio deberá ejecutar un programa de trabajo que comprende el análisis de la información geológica, geofísica y geoquímica disponible en el Banco de Datos de Perupetro.

El área XCVI se encuentra situada en las provincias del Datem del Marañón y Loreto, departamento de Loreto. Es preciso mencionar que todos los trabajos se realizarán en gabinete, es decir, sin intervenir ni realizar actividades de campo dentro del Área del Convenio.

Lote XCVI, ubicado en la zona noroeste de la región Loreto, en límite con Ecuador

Primera opción para contrato

De tener éxito los estudios a realizar, el Convenio suscrito le otorga al Consorcio el derecho de Primera Opción para negociar y suscribir un Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en parte o toda el Área XCVI.

Los estudios -indicó Perupetro- contribuirán a ampliar el conocimiento de la Cuenca Marañón, identificar nuevas oportunidades de exploración y enriquecer la base de datos técnica del país.

Explicó que se trata de acuerdos que suscribe dicha agencia con empresas interesadas, para que, por su propia cuenta y riesgo, realicen actividades para incrementar el conocimiento de una determinada área.

Objetivo del CET

El objetivo es evaluar su potencial hidrocarburífero y delimitar zonas con mayor interés prospectivo. Se suscriben por un plazo de hasta dos años y pueden extenderse un año más, previa aprobación de Perupetro.

Los CET permiten generar información técnica valiosa, amplían el conocimiento del subsuelo a través de métodos no invasivos en el territorio, identifican nuevas oportunidades exploratorias.

Además, señaló, robustecen la información técnica del Banco de Datos de Perupetro y facilitan la toma de decisiones para la suscripción de futuros Contratos de Licencia.

Desde el año 2023 a la fecha, esa entidad pública ha suscrito un total de 23 Convenios, de los cuales cuatro están en camino a convertirse en Contratos de Licencia con reconocidas empresas de talla mundial.