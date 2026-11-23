El Indecopi dispuso que la Sunat exija cartas fianza bancarias a los importadores de determinadas telas provenientes de China para que puedan retirar sus mercancías de las aduanas.

La medida fue adoptada por la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no Arancelarias (CDB) en el marco de una investigación por presuntas prácticas de elusión de derechos antidumping. Su finalidad es garantizar el cobro de estos derechos en caso se compruebe que los productos investigados fueron modificados para evitar su pago.

Las telas elásticas pueden coserse fácilmente con algunos conocimientos básicos. (Foto: Pexels/cottonbro studio).

La decisión responde al incremento de las importaciones de estos productos textiles, que ingresaron al país a menores precios durante la primera mitad de 2026.

De acuerdo con el análisis de la Comisión, el volumen importado de tejidos de ligamento tafetán mezcla aumentó 221% frente al primer semestre de 2025 y 2,6% respecto a la segunda mitad de ese año. Además, estos productos alcanzaron una participación de 49,1% del total importado, por encima del promedio de 28,9% registrado en 2025 por las telas originalmente sujetas a derechos antidumping.

El incremento de estas importaciones llevó a la Comisión a establecer una medida preventiva mientras continúa la investigación.

De esta manera, las cartas fianza servirán como respaldo financiero para hacer efectivo el cobro de los derechos antidumping correspondientes si, al finalizar el procedimiento, se determina que existieron prácticas de elusión. La disposición también busca resguardar la competencia leal y a la industria nacional durante el desarrollo del caso.

Cabe recordar que el Indecopi inició esta investigación a comienzos de 2026 mediante la Resolución N.° 064-2026/CDB-INDECOPI, tras identificar indicios razonables de posibles modificaciones en la composición de las telas importadas.

Entre ellas figura el reemplazo del algodón por rayón viscosa, sin alterar el uso comercial del producto. Según lo investigado, estos cambios permitirían evitar el pago de los derechos antidumping establecidos en noviembre de 2021 por un periodo de cinco años.