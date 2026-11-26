El número de prendas artesanales elaboradas con fibra de vicuña inscritas en el Registro Único de Camélidos Sudamericanos Silvestres del Perú (RUCSSP) aumentó 541% entre 2024 y lo que va del 2026, informó el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Entre 2020 y 2023 se registraron 134 prendas, mientras que desde 2024 hasta la fecha se incorporaron otras 725. Con ello, el registro acumula 859 productos, entre chalinas, guantes, chompas, chullos, sombreros y otras prendas.

El incremento también se observa en los registros anuales. En 2023 se inscribieron 93 prendas; en 2024, 131; en 2025, 239; y en lo que va del 2026, 355.

La inscripción es un requisito para comercializar prendas elaboradas con fibra de vicuña dentro y fuera del país. Los productos deben contar con la marca Vicuña Perú Artesanía, otorgada por el Serfor a artesanos y organizaciones autorizadas.

Según María del Pilar Tuppia, especialista en camélidos sudamericanos silvestres del Serfor, la marca y el registro permiten garantizar el origen legal y la trazabilidad de la fibra, así como las buenas prácticas en la elaboración artesanal.

EXPORTACIONES SUPERARON LOS US$6 MILLONES

El Perú exportó fibra de vicuña por un valor de US$6.02 millones durante 2025, mientras que los productos elaborados con este recurso llegaron a 20 países.

La actividad involucra a 400 comunidades campesinas y 300 asociaciones autorizadas por el Serfor para el manejo de vicuñas, que beneficia directamente a más de 70,000 familias.

Según el V Censo Nacional de Vicuñas 2025, el país alberga 364,467 ejemplares distribuidos en 16 regiones. Arequipa concentra la mayor población, con 81,575 vicuñas.

CUSCO REGISTRA MÁS PRENDAS

Cusco lidera el registro desde su creación en 2020, con 409 prendas inscritas. Le siguen Arequipa, con 221, y Ayacucho, con 183. También figuran productos de Huancavelica, Lima y Puno.

Actualmente, 45 artesanos textiles y organizaciones vinculadas al manejo de vicuñas cuentan con la marca Vicuña Perú Artesanía. De ese total, 19 se encuentran activos en la producción y comercialización de prendas.