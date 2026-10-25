El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) aprobó la actualización del protocolo que regula la presentación y revisión de los expedientes técnicos de zonificación forestal, con la finalidad de establecer criterios uniformes para evaluar la información utilizada en la delimitación y clasificación de tierras forestales en el país.

La medida fue oficializada mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N.º D000217-2026-MIDAGRI-SERFOR-DE, publicada este domingo 25 de octubre en el diario oficial El Peruano.

La actualización responde a la necesidad de adecuar los procedimientos técnicos a la nueva Guía Metodológica para la Zonificación Forestal, aprobada en septiembre de 2025, que reemplazó las disposiciones vigentes desde 2016.

De acuerdo con la resolución, el nuevo protocolo busca estandarizar la estructura y el contenido de los expedientes técnicos, así como definir los medios de verificación que permitirán comprobar que los procesos de zonificación cumplan con los criterios establecidos en dicha guía.

Zonificación forestal en Perú: Serfor actualiza protocolo y deja sin efecto norma de 2018. Foto: Edy Yobany Velasco Alanes

¿Qué implica la actualización?

La zonificación forestal es un proceso técnico, participativo y obligatorio que permite identificar y delimitar las tierras forestales, además de establecer las alternativas de aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre.

Este procedimiento debe desarrollarse considerando las características de los ecosistemas y en concordancia con los instrumentos de planificación territorial de cada región.

Asimismo, la legislación establece que la zonificación debe incorporar criterios sociales, económicos, culturales y ambientales, garantizando el respeto de los derechos de las poblaciones locales.

En ese contexto, la guía metodológica establece los lineamientos para asignar las distintas categorías de zonificación forestal y las unidades de ordenamiento forestal.

También contempla los procedimientos de participación ciudadana, los criterios para implementar mecanismos de monitoreo y evaluación, así como las pautas para actualizar e incorporar información relacionada con tierras de comunidades campesinas y nativas.

Con la actualización del protocolo, el Serfor busca que la documentación técnica presentada para estos procedimientos responda a los criterios de la nueva metodología.

Se reemplaza el protocolo de 2018

La resolución también dispone dejar sin efecto la Resolución de Dirección Ejecutiva N.º 268-2018-MINAGRI-SERFOR/DE, publicada el 1 de diciembre de 2018, mediante la cual se aprobó el anterior protocolo de presentación y revisión de expedientes técnicos.

El cambio se sustenta en los informes técnicos y legales elaborados por las áreas competentes del Serfor, que determinaron la necesidad de actualizar el documento para adecuarlo al marco metodológico vigente.

Finalmente, la entidad dispuso que el nuevo protocolo, que forma parte de la resolución como anexo, sea publicado en su portal institucional, donde podrá consultarse su contenido completo.