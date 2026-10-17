El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), organismo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), ha impulsado hasta la fecha financiamientos en 18 departamentos por más de S/92 millones.

El monto se ha destinado a proyectos y programas sectoriales para consolidar el manejo sostenible del bosque, promover negocios forestales y fortalecer cadenas productivas.

Más zonas verdes en Perú

En detalle, a través del Programa de Incentivos Forestales (PIF) se han desembolsado S/41 millones en inversiones, incentivos y asistencia técnica para fortalecer las plantaciones forestales, lo que ha beneficiado indirectamente a más de 19,000 personas de 10,000 familias rurales, pertenecientes a 100 comunidades, organizaciones y micro, pequeñas y medianas empresas de los departamentos de Áncash, Cajamarca, Junín, Huánuco, Pasco, San Martín y Madre de Dios. Ello ha contribuido a generar 5000 empleos directos.

Dicho programa del Serfor, en lo referente a plantaciones, ha sumado 3.5 millones de árboles plantados con fines comerciales, los cuales representan alrededor de 3,100 hectáreas.

Asimismo, el PIF proyecta invertir alrededor de S/27 millones para cofinanciar los negocios forestales de al menos 39 organizaciones de productores de los departamentos de Loreto, Ucayali, Junín, Pasco y Madre de Dios, promoviendo actividades económicas sostenibles en más de 740 mil hectáreas de bosques.

“La inversión sostenible convierte la conservación de los bosques en oportunidades de desarrollo, generando empleo, fortaleciendo negocios forestales y mejorando los medios de vida de las familias rurales”, señala el director ejecutivo del Serfor, Erasmo Otárola.

Acceso a créditos y mercados

Bajo esa lógica, el Serfor ha articulado y facilitado más de S/ 24 millones para financiamiento a través de distintos mecanismos como créditos directos a través de Agroperú y recursos de Fondoempleo, Profonanpe, Procompite y del Proyecto Puna Resiliente, lo cual ha ayudado al menos a 2,407 productores, organizaciones y comunidades manejadoras de recursos forestales y de fauna silvestre, quienes han visto incrementado su acceso a mercados.

Dichos beneficiarios están vinculados a cadenas productivas de tara, castaña, bambú, aguaje, plantaciones forestales y fibra de vicuña de los departamentos de Madre de Dios, Tacna, Arequipa, Cajamarca, Ucayali, Loreto, San Martín, Amazonas, Ayacucho, Ica, Pasco, La Libertad, Moquegua, Cusco y Puno.

En suma, invertir sosteniblemente en los bosques y las plantaciones forestales genera oportunidades de negocio, trabajo y desarrollo para las comunidades manejadoras de los recursos y para el país en general. Esa es una de las principales premisas de la Expo Forestal Perú 2026, organizada por Serfor, a través del Programa Bosques Productivos Sostenibles (BPS), y cuya segunda edición se llevará a cabo los días 15 y 16 de octubre en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.

La cita, que abarcará un foro internacional, una feria comercial y una rueda de negocios, reunirá a productores, inversionistas; micro, pequeñas y medianas empresas; compradores y sector público; y servirá para articular nuevas oportunidades comerciales vinculadas al bosque e impulsar el desarrollo territorial, el empleo y la competitividad de la economía forestal peruana.