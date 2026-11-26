El Parlamento de Argentina aprobó este jueves una ley de reforma del Banco Central impulsada por el Gobierno de Javier Milei, quien aseguró que la nueva norma “fortalece” la independencia de la entidad.

El proyecto, que ya contaba con el visto bueno del Senado, fue aprobado este jueves en la Cámara de Diputados por 141 votos a favor y 99 abstenciones.

La norma modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una ley de 1992 que estableció los principios fundamentales de esa entidad, su finalidad, sus principales funciones y sus facultades.

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La norma original establecía que el BCRA tenía como “misión primaria y fundamental” el “preservar el valor de la moneda”.

Aquella ley fue reformada en 2012, durante el Gobierno de la peronista Cristina Fernández (2007-2015), cuando se ampliaron los objetivos del organismo a velar por “la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.

Javier Milei en una foto de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

La iniciativa impulsada por Milei y aprobada este jueves restablece el mandato único de preservar el valor de la moneda argentina, lo que, en la práctica, focaliza la meta en el combate a la inflación.

El Gobierno de Milei, que ha aplicado una política monetaria contractiva desde el inicio de su gestión a finales del 2023, ha logrado desescalar la inflación desde un máximo del 289.4% interanual en abril del 2024 al 33.1% interanual en octubre pasado, aunque ese proceso de desaceleración lleva sin grandes avances desde agosto de 2025.

Por otra parte, la nueva ley prohíbe al BCRA emitir dinero para financiar al Estado.

Otro aspecto de la reforma se centra en las autoridades del Banco Central.

En caso de mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público, las autoridades del BCRA podrán ser removidas con el voto de la mayoría absoluta del Senado.

“Con esta transformación, Argentina avanza hacia un Banco Central cuya función primordial sea preservar el valor de la moneda y deja atrás un modelo de financiamiento basado en la emisión, sentando las bases para hacer a la Argentina grande nuevamente”, dijo Milei.

La reforma de la Carta Orgánica era reclamada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en mayo pasado insistió en la necesidad de cambios en ese instrumento sobre el funcionamiento del BCRA.

Con información de EFE