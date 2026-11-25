Argentina entró en recesión tras arrastrar dos trimestres consecutivos con su actividad económica en negativo, de acuerdo con datos del INDEC.

A detalle, en septiembre de este año el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) tuvo una caída de 1.2% frente al mismo mes del año pasado.

Si bien en el noveno mes el PBI registró un avance del 1.1% frente a agosto, no se pudo evitar la retracción interanual consecutiva.

Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics, dijo a EFE que era sabido que la economía iba a entrar en recesión técnica para el tercer trimestre.

“Los datos de septiembre confirman que la economía acumula dos trimestres consecutivos de caída desestacionalizada, con retrocesos del 1 % en el segundo trimestre y del 1,8 % en el tercero”, apuntó.

En total, 10 de los 15 sectores que aportan a la medición del PBI cayeron, por ejemplo, pesca (-48.6%), agricultura (-2%) y la industria manufacturera (-1.8%).

“La economía no está creciendo durante 2026. A pesar del impulso de la minería y el sector energético, los sectores ligados al mercado interno siguen mostrando un desempeño negativo”, añadió Casas.

Vale añadir que se espera una variación del PBI argentino al cierre de este año cercana al 3%, mientras que para 2027, en torno al 4%.

Argentina entra a recesión técnica, según datos oficiales. Foto: Bloomberg

Riesgo país al alza

Desde JP Morgan revelaron que el índice de riesgo país de Argentina volvió a subir, logrando su mayor nivel en 13 meses.

El indicador subió 6.9%, hasta los 1,106 puntos básicos, nivel no visto desde octubre del 2025.

En líneas generales, este repunte se debe a la incertidumbre generada por el programa económico de Javier Milei y el futuro político del país.

Por ello, el riesgo país llegó a un incremento acumulado del 40.5% en lo que va del corriente, como muestra del castigo a los bonos soberanos argentinos en los mercados.

“Más allá de los vientos que soplan fuerte, Argentina está de pie y sostiene su economía muy bien”, explicó Adrián Ravier, vocero presidencial.

Con información de EFE.