El papa León XIV rindió el lunes un amplio homenaje a la dignidad de los trabajadores frente a líderes laborales y empresariales de Argentina —en lo que los críticos del presidente Javier Milei interpretaron como un rechazo a su agenda libertaria— para coronar una jornada que comenzó con una visita a un hogar para personas con discapacidad que atraviesa problemas debido a los recortes de gasto del gobierno.

Los dos eventos, que tenían una importante carga política, enmarcaron la primera misa del pontífice en Argentina, la cual atrajo a cerca de 2.5 millones de personas, según estimaciones del Vaticano, para convertirse en la mayor multitud de su pontificado.

Su visita ha electrizado a esta nación predominantemente católica que no había recibido una visita papal en casi 40 años. El papa Francisco, predecesor de León, nunca volvió a su país natal en sus 12 años de pontificado, una decisión que se atribuye ampliamente a su cautela de verse arrastrado por la profunda división política en Argentina.

León, un estadounidense sin ese interés personal, se metió en la refriega el lunes, canalizando a Francisco con un recordatorio sutil pero inconfundible de la doctrina social católica. La sala estalló cuando invocó las famosas “tres T” de la justicia social de Francisco: “tierra, techo y trabajo”.

“Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico”, declaró el pontífice en la Universidad Católica Argentina. “Es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social”.

Un evento inusual que unió a empresarios y trabajadores

La audiencia reunió a líderes sindicales que han organizado huelgas generales contra Milei y a altos miembros de la industria que se han visto sumamente afectados por el bajo costo de las importaciones desde que el gobierno eliminó barreras comerciales. También asistieron trabajadores informales, cuya proporción de la fuerza laboral ha subido del 41 al 45% desde la llegada de Milei a la presidencia, después de que los despidos en masa y una economía que no despega han eliminado empleos formales.

De manera especialmente conmovedora, estuvieron los “cartoneros”: recolectores y recicladores de basura argentinos que tuvieron un lugar de honor durante el pontificado de Francisco.

Líderes de la oposición escucharon a un papa que le exigió cuentas a Milei. “Que lo escuchen, los que tenían los oídos tapados, que lo escuchen”, subrayó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el funcionario de mayor rango en la oposición peronista.

Milei ha elogiado el mensaje del papa mientras evita su sustancia. Calificó de “sobresaliente” el discurso del pontífice ante funcionarios argentinos el día anterior, cuando defendió a los jubilados y a las universidades públicas que viven bajo una intensa presión por sus recortes de gastos.

Líderes sindicales aseguraron que el discurso de León XIV era una reivindicación de su lucha.

“En un contexto de profundo deterioro de las condiciones de vida del pueblo argentino, sus palabras representan un aliento para seguir luchando por una sociedad más justa, frente a un capitalismo del descarte que pone en riesgo a la propia humanidad”, dijo Hugo Godoy, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, uno de los sindicatos más importantes del país.

Visita hogar para personas con discapacidad

El itinerario del papa habló por sí solo. Su primera parada del lunes fue en el Pequeño Cottolengo Don Orione, una extensa “ciudad de la caridad” al sur de Buenos Aires que alberga a más de 400 personas con discapacidad. Algunos residentes y empleados lloraron cuando León llegó y abrazó a personas en sillas de ruedas.

Les dijo que sus vidas eran una bendición, no una carga.

“El progreso de una nación también se mide por cómo acoge a todas las personas con discapacidad y necesidades particulares”, subrayó.

El gobierno de Milei ha retenido gran parte del financiamiento para la atención de la discapacidad a pesar de que el Congreso superó el veto del mandatario para aprobar una ley el año pasado que restablecía los fondos, desatando protestas de los obispos católicos de Argentina.

Mientras el hogar, que atraviesa importantes problemas económicos, atraía la atención internacional de cara a la visita del pontífice, las autoridades le pagaron unos US$ 535,000 para medicamentos, pañales y alimentos, un monto que cubre cuatro de los 12 meses que se le adeudan, dijo Fernando Montero, supervisor de los servicios de discapacidad del hogar. El Senado tiene programado considerar en los próximos días una legislación que apartaría dinero para prestaciones por discapacidad en el presupuesto del próximo año.

“Elegir un lugar tan pequeño, pero grande si se mide con amor, nos hace muy felices”, dijo Kuyen Rolón Rey, voluntaria del centro de asistencia.

El mensaje de León para los trabajadores argentinos

León utilizó su discurso en la Universidad Católica para arremeter contra los principios centrales del credo libertario de Milei, insistiendo en que la propiedad privada está “siempre sujeta a una hipoteca social”.

Señaló que la vocación empresarial es una noble tarea “si se orienta por el principio de la función social de la propiedad y del capital” y alertó que cuando el beneficio económico se convierte en el único criterio de éxito, “la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión”.

León elogió a los sindicatos, que han encabezado la lucha contra la reforma de libre mercado de Milei, como instituciones indispensables “cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza de trabajo”.

También defendió a los movimientos de trabajadores informales, a los que el gobierno de Milei tiene prohibido distribuir pagos de asistencia social, argumentando que fomentan la dependencia del Estado.

Los recolectores de residuos, agricultores y artesanos “no esperan pasivamente la asistencia del Estado; se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias”, subrayó el pontífice.

León —quien tomó su nombre en parte en respuesta a la revolución de la IA— advirtió que la inteligencia artificial y la automatización no regulada pueden poner en riesgo incontables empleos, y llamó a los gobiernos a proteger a los trabajadores. Sus declaraciones se producen en momentos en que Milei, que está en contra de regular la tecnología, busca miles de millones de dólares en inversión en IA.

En un día en que León claramente honraba el legado de justicia social de Francisco, el papa estadounidense rindió homenaje espiritual a su predecesor al rezar ante una placa colocada en su honor en su antigua catedral.

La primera misa papal en casi 40 años

Miles de fieles llegaron a medianoche para asegurarse un buen lugar en el Monumento a los Españoles, donde San Juan Pablo II celebró la última misa papal de Argentina en 1987. El gobierno declaró un feriado nacional para que la gente pudiera asistir. Milei y su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, estaban en los asientos VIP.

En su homilía, León dijo que las familias argentinas enfrentan situaciones de desempleo, violencia y adicciones, pero siguen siendo el cimiento de la sociedad.

“No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada”, dijo. “Por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”.

Isabel Martín, de 73 años, acudió con su grupo parroquial, dijo que estaba rezando para que León “toque el corazón” de Milei, cuyos recortes del gasto también han golpeado con fuerza a los jubilados.

“El papa fue muy específico en su mensaje de ayer”, dijo, en referencia al discurso inaugural de León con Milei. “Los más débiles no pueden ser quienes carguen con el peso del ajuste, especialmente los jubilados pobres”.

La pensión mínima en Argentina es de aproximadamente 300 dólares, casi una cuarta parte de lo que una persona mayor necesita para cubrir medicamentos, vivienda y alimentos.

El mensaje de León también estaba resonando entre los argentinos más jóvenes, quienes han mostrado la caída más pronunciada en la práctica católica de cualquier grupo etario. Margarita Lanús, quien cumplió 16 años el lunes, compartió un pastel con su familia en la acera mientras esperaba la misa.

“Me gusta mucho que dice las cosas como son”, dijo.