A pocos días de la llegada del papa León XIV al Perú, el Callao inauguró una estatua de 14 metros de altura en homenaje al pontífice, considerada la más grande del mundo dedicada al actual líder de la Iglesia católica.

La estructura, elaborada en fibra de vidrio y con acabado de mármol blanco, fue construida en 45 días. Representa a León XIV con vestimenta papal y los brazos abiertos. El monumento fue instalado en una plaza frente al océano Pacífico, en la provincia constitucional del Callao.

La ceremonia de inauguración contó con la presencia del presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader, quien bendijo la imagen y destacó el significado de este homenaje. Según indicó, existe la posibilidad de que el pontífice pase por el lugar durante su visita, prevista para el 16 de noviembre, a la Casa de Acogida para adultos mayores del Callao.

El representante de los obispos agradeció a las autoridades locales por impulsar esta iniciativa y señaló que la jurisdicción también ha preparado un mural dedicado al Santo Padre. Asimismo, expresó su deseo de que la visita del papa contribuya a promover la paz y la convivencia frente a los problemas de inseguridad que afectan al primer puerto.

La estatua de 14 metros de altura fue instalada en una plaza del Callao, frente al océano Pacífico, como homenaje al papa León XIV. Foto: EFE.

“El papa no quiere que, en el Callao, seamos noticias de violencia, sino de paz, concordia y fraternidad” , manifestó García Camader. También sostuvo que la paz se construye a partir de la solidaridad y de la preocupación por los demás.

Un homenaje al papa peruano

Durante la inauguración, vecinos del Callao expresaron su orgullo por contar con el monumento. Marisol, una de las asistentes, señaló que espera que León XIV pida por la tranquilidad del país ante los problemas de criminalidad y extorsión.

A pocos días de la llegada del papa León XIV al Perú, el Callao inauguró una estatua de 14 metros de altura en homenaje al pontífice. Foto: EFE.

Dora, otra residente, recordó el paso del pontífice por esta jurisdicción y destacó que conoce de cerca la realidad de la población chalaca. Para ella, la estatua representa un motivo de orgullo para los habitantes del primer puerto.

El alcalde provincial del Callao, César Pérez, calificó la obra como un homenaje del pueblo católico al “papa peruano” y resaltó que fue realizada por artistas nacionales. La estatua fue donada por la financiera Caja Huancayo y estuvo a cargo de los artistas Rafael Gutiérrez y Deyvi Wong.

La agenda de León XIV en Perú

La visita apostólica de León XIV se desarrollará del 11 al 16 de noviembre y será la última etapa de su primera gira por América Latina, que también comprende Uruguay y Argentina.

Durante su permanencia en el país, el pontífice recorrerá Lima, Chiclayo —donde ejerció como obispo durante ocho años—, Cusco y Pucallpa. Su agenda también contempla las localidades de Zaña y Santa Cruz de Succhabamba, ambas pertenecientes a la Diócesis de Chiclayo.

León XIV vivió más de 20 años en Perú, en distintas etapas de su trayectoria religiosa, desde su labor como misionero hasta su desempeño como obispo. Además, fue administrador apostólico del Callao entre 2020 y 2021, durante la pandemia de la covid-19.

Con información de EFE.