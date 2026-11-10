La visita del Papa León XIV al Perú será uno de los acontecimientos más importantes de los próximos días. Su recorrido despertará interés por los lugares que visite, las personas con las que se reúna y hasta por sus preferencias gastronómicas. Pero lo verdaderamente trascendente serán los mensajes que traiga.

Sus intervenciones recientes permiten anticipar algunos de los asuntos que le preocupan. En Uruguay abordó los desafíos de la inteligencia artificial y sus consecuencias para las personas. En Argentina defendió que la economía debe estar al servicio del ser humano, y no al revés. Ayer, ante trabajadores, empresarios y movimientos sociales, cuestionó que, bajo relaciones laborales dominadas por unos pocos, los trabajadores sean valorados únicamente por su eficiencia. También advirtió sobre las consecuencias del desempleo para la dignidad humana. Además, recordó que el Estado no debe hacerlo todo, sino facilitar la actuación de las organizaciones sociales y cumplir su función reguladora.

No son reflexiones ajenas al Perú. La informalidad laboral, las brechas de productividad, la desigualdad y los desafíos de la transformación tecnológica hacen especialmente pertinentes esos planteamientos. Tampoco deberían interpretarse como un cuestionamiento a la actividad empresarial, sino como una invitación a examinar sus responsabilidades y su contribución al bienestar.

León XIV conoce de cerca nuestra realidad. En el recientemente publicado libro American Pope, Daniel Burke y Scott Detrow relatan sus viajes a comunidades rurales de Chulucanas, donde compartía las condiciones de vida de sus habitantes. También documentan su participación, junto con otros religiosos, en iniciativas de defensa de los derechos humanos durante los años de violencia política. Como sabemos, su experiencia con el Perú es profunda y cercana.

Las visitas papales anteriores dejaron mensajes que trascendieron las ceremonias. Juan Pablo II llamó a abandonar la violencia terrorista y puso atención en la pobreza. Francisco denunció la corrupción y sus consecuencias para los más vulnerables, además de advertir sobre los daños ambientales y sociales de la minería informal.

¿Qué asuntos pondrá León XIV sobre la mesa? Podría referirse al empleo, la pobreza, la corrupción o la violencia que hoy afecta a los peruanos. Su conocimiento del país permite esperar reflexiones particularmente cercanas a nuestra realidad, aunque sería prematuro anticipar sus palabras.

En una región donde, según Latinobarómetro, la identificación católica cayó del 80% en 1995 al 55% en el 2025/2026, sus mensajes también interpelan a quienes no comparten esa fe. Lo importante será escuchar su contenido, examinar sus matices y discutir su pertinencia. La trascendencia de esta visita no debería medirse por sus anécdotas, sino por las reflexiones que deje.