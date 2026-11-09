El ministro de Economía, Elmer Cuba, planteó reducir los aportes a salud y pensiones para los trabajadores de menores ingresos, como parte de una reforma laboral que su cartera pretende impulsar.

Según explicó, las contribuciones actuales representan una carga importante para quienes reciben salarios bajos y constituyen una barrera para la formalización. El ministro señaló que su propuesta partiría de la legislación vigente para las microempresas, la cual tendría ajustes.

“Esa ley la vamos a perfeccionar, sin quitar ningún derecho laboral. Vamos a mejorar la calibración de la norma. Estamos hablando de mantener las vacaciones, mantener los aguinaldos”, señaló en Cuarto Poder.

Cuba sostuvo que el aporte de salud y el aporte previsional deben ajustarse a la capacidad económica de los trabajadores.

“No es lo mismo ganar S/ 10,000 y pagar 10% de salud y 10% para tu pensión, que ganar S/1,200 y pagar 10%. En esos niveles salariales bajos hay que recalibrar el aporte. (…) Bajar el aporte. Por ejemplo, no tienes salud, te mantienes en el SIS. No aportar 10% para tu pensión, aportar 5% en ese tramo salarial”, añadió.

Sobre el aporte de salud, el cual corresponde al empleador, Cuba respondió que, aunque contablemente figure de esa manera, su costo termina influyendo sobre la remuneración del trabajador.

En este escenario, el ministro indicó que disminuir la carga asociada a la contratación formal podría facilitar el ingreso de más personas a ese mercado. El ministro consideró con los costos de entrada como una “muralla”, la cual pretende “suavizar”.

Iniciativas legislativas, Petroperú y otras medidas

En otro momento, Cuba anunció que su sector presentará iniciativas legislativas laborales y tributarias destinadas a enfrentar la informalidad en las microempresas. Detalló que las hará llegar al Congreso durante el verano del año siguiente.

Respecto de la recaudación, sostuvo que el Gobierno buscaría obtener mayores ingresos sin elevar las tasas del impuesto a la renta ni del IGV. El ministro indicó que esta medida tendría como objetivo mejorar la gestión y la fiscalización, especialmente sobre empresas medianas que evaden sus obligaciones y personas naturales que no pagan los impuestos que les corresponden.

“Las tasas de impuestos a la renta y IGV son las que son. El tema es de gestión, y para gestión no requerimos ir al Congreso, no requerimos nada, lo hacemos nosotros mismos”, indicó.

La meta, con estas medidas, es incrementar la recaudación en aproximadamente un punto del PBI durante el año siguiente y elevar la presión tributaria entre 2 y 3 puntos a lo largo del periodo de gobierno.

Petroperú en positivo

Sobre Petroperú, Cuba proyectó que, tras las reformas y el desempeño de la empresa, la utilidad operativa de la entidad sería positiva y cercana a 700 millones de dólares durante el año. Asimismo, indicó que esperaba un resultado de no menos de 400 millones de dólares para el año siguiente.

En cuanto a la participación del sector privado, el ministro precisó que el enfoque es incorporar gestión privada en la refinería de Talara, manteniendo la propiedad estatal.

Finalmente, Cuba señaló que el Gobierno realizaría una política fiscal orientada a contrarrestar los efectos de El Niño y otros factores que podrían frenar la economía.

Afirmó que, por el momento, se mantenía para abril el segundo aumento del sueldo mínimo y anunció ayudas focalizadas de aproximadamente 180 a 200 soles mensuales para hogares que perdieran sus medios de subsistencia, cuya entrega dependería de los daños y de la duración de la afectación laboral.