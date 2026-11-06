El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, señaló que buscará modificar la distribución de los feriados nacionales a partir del próximo año.

“Lo que se ha decidido es el próximo año moverlos a los lunes. Cualquier feriado que caiga entre martes y viernes se mueve para el lunes más cercano, para que no hagan tanto daño como un feriado a media semana”, indicó Cuba durante una entrevista con RPP Noticias.

En esa línea, el titular del sector, advirtió que el impacto de estos días alcanza a los trabajadores y negocios informales, que no necesariamente cuentan con el beneficio de un descanso remunerado.

“Sobre todo para la gran mayoría de peruanos que no gozan de ese beneficio porque efectivamente están en el mundo informal; en ese día dejan de vender, trabajando todos los días”, manifestó.

Asimismo, señaló que los feriados a mitad de semana generan efectos colaterales en otros sectores de la economía. Añadió que, a largo plazo, la intención sería avanzar hacia una reducción de estos días.

ESPECIALISTAS ADVIERTEN DIFICULTADES PARA EL CAMBIO

Para el abogado laboralista Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, resulta poco probable que la iniciativa prospere, debido a que el Ejecutivo necesita presentar un proyecto de ley y conseguir su aprobación en el Congreso. Según explicó, el cambio no podría implementarse mediante un decreto supremo.

“La reforma propuesta por el Gobierno prácticamente está descartada, pues se requiere una ley aprobada por el Congreso para trasladar los días feriados al lunes, no se puede hacer mediante un decreto supremo del Ejecutivo”, indicó.

El especialista consideró difícil que la propuesta consiga respaldo parlamentario, teniendo en cuenta que el Congreso ya excluyó esta medida de las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno.

Una posición distinta tiene el abogado laboralista Germán Lora, socio de Damma Legal Advisors, quien considera que todavía existen posibilidades de que el Congreso apruebe una iniciativa de este tipo.

A su juicio, el traslado de los feriados no supone una afectación de los derechos laborales, sino una reorganización de los días de trabajo.

“No se afecta ningún derecho laboral, solo se organiza la forma de trabajar. Si se buscan los consensos, debería ser aprobado en el Congreso”, sostuvo.

Lora precisó que el proceso legislativo tomaría varios meses y que el primer paso pendiente es la presentación de un proyecto de ley por parte del Ejecutivo.

“A pesar de que a la propuesta se le cerró la puerta en las facultades, si el Gobierno tiene la convicción de que en materia laboral tiene que salir el tema de los feriados, va a tener que ser a través de un proyecto de ley”, remarcó.