Elmer Cuba indicó que buscará reorganizar los días festivos desde el próximo año. Foto: Hugo Pérez (@photo.gec).
Elmer Cuba indicó que buscará reorganizar los días festivos desde el próximo año. Foto: Hugo Pérez (@photo.gec).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
Redacción Gestión

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, señaló que buscará modificar a partir del próximo año.

“Lo que se ha decidido es el próximo año moverlos a los lunes. Cualquier feriado que caiga entre martes y viernes se mueve para el lunes más cercano, para que no hagan tanto daño como un feriado a media semana”, indicó Cuba durante una entrevista con RPP Noticias.

“Sobre todo para la gran mayoría de peruanos que no gozan de ese beneficio porque efectivamente están en el mundo informal; en ese día dejan de vender, trabajando todos los días”, manifestó.

Asimismo, señaló que los feriados a mitad de semana generan efectos colaterales en otros sectores de la economía. Añadió que, a largo plazo, la intención sería avanzar hacia una reducción de estos días.

ESPECIALISTAS ADVIERTEN DIFICULTADES PARA EL CAMBIO

“La reforma propuesta por el Gobierno prácticamente está descartada, pues se requiere una ley aprobada por el Congreso para trasladar los días feriados al lunes, no se puede hacer mediante un decreto supremo del Ejecutivo”, indicó.

El especialista consideró difícil que la propuesta consiga respaldo parlamentario, teniendo en cuenta que el Congreso ya excluyó esta medida de las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno.

A su juicio, el traslado de los feriados no supone una afectación de los derechos laborales, sino una reorganización de los días de trabajo.

“No se afecta ningún derecho laboral, solo se organiza la forma de trabajar. Si se buscan los consensos, debería ser aprobado en el Congreso”, sostuvo.

“A pesar de que a la propuesta se le cerró la puerta en las facultades, si el Gobierno tiene la convicción de que en materia laboral tiene que salir el tema de los feriados, va a tener que ser a través de un proyecto de ley”, remarcó.

TE PUEDE INTERESAR

Feriados 2027 en Perú: Lista de fechas festivas y no laborables para el próximo año
Feriados en Perú: Ministro Cuba ya planteó que su traslado a los lunes rija desde el 2027
¿Ya no habrá cambios en días feriados? medida fue excluida de facultades legislativas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.