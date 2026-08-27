Una medida similar ya se aplicó en el Perú entre los años 1991 y 1994, recordó el abogado laboralista y exministro de Trabajo, Martín Ruggiero. “Esta medida resulta saludable. Chile y Colombia ya lo hacen, se denominan puentes festivos. Entre las ventajas, se incentiva el turismo interno, hotelería, negocios de entretenimiento y comercio. Pero no creo que tenga un impacto significativo en la reactivación de la economía”, sostuvo Ruggiero.

Asimismo, ayudaría a la organización de las actividades de las empresas. “Si las empresas tienen claro que los feriados de entre semana serán trasladados al lunes, podrán planificar de mejor manera su jornadas y esquemas de trabajo. Se busca predictibilidad”, resaltó Ruggiero.

En ello coincidió Daniel de la Vega, socio y líder del área laboral de Dentons Perú. “La evidencia de países que utilizan este tipo de sistemas sugiere que la previsibilidad del calendario laboral, más que el día específico, puede generar beneficios como menor ausentismo informal, una mejor planificación empresarial y una mayor activación económica del sector turismo”, explicó.

Agregó que según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, durante Semana Santa del 2026 se movilizaron 1.9 millones de viajeros y se generó un movimiento económico de US$ 228.5 millones. Por el Día del Trabajo, más de 955 mil turistas internos generaron US$ 136 millones, mientras que para el feriado de San Pedro y San Pablo se proyectaron 936,000 turistas y un movimiento económico de US$ 130 millones.

“Estas cifras muestran que la discusión sobre los feriados no se limita a las horas que dejan de trabajarse. Los fines de semana largos también movilizan consumo, turismo interno, servicios y empleo temporal, por lo que cualquier modificación del calendario supone equilibrar distintas variables económicas”, subrayó Daniel de la Vega.

¿Mover feriados a los lunes podría dar más días de descanso a los trabajadores?

El traslado sistemático también tendría un efecto práctico sobre los trabajadores. De acuerdo con el cálculo realizado por Daniel de la Vega, estadísticamente alrededor de 1.5 feriados por año calendario coinciden con un domingo. La distribución, sin embargo, cambia cada año: en 2025 ocurrió con un feriado, en 2026 sucede con tres, en 2027 no ocurrirá con ninguno y en 2028 volverá a suceder con tres.

Actualmente, cuando ello ocurre, el trabajador puede terminar sin un día adicional de descanso por esa fecha. “Si los feriados se trasladan sistemáticamente al lunes, esa ‘pérdida’ podría desaparecer”, apunta Daniel de la Vega.

LEA TAMBIÉN: Reducir los días feriados con el nuevo Congreso será más difícil, ¿por qué?

Este escenario se podrá conocer cuando el Gobierno presente su propuesta en el pedido de facultades legislativas. Allí se detallarán qué tipos de feriados podrán moverse al lunes y si se considerará o no cuando el feriado sea un domingo.

No obstante, Martín Ruggiero considera poco probable que el Gobierno disponga que un feriado en domingo sea trasladado al lunes; sino que en ese caso, el feriado seguiría celebrándose ese mismo domingo.

“Es una posibilidad a evaluar. Pero considerando que la posición inicial del MEF era reducir los feriados, no creo que esté en sus planes mover feriados que caen domingo al día lunes, pues entiendo que la finalidad es que no haya más feriados. Por ello veo difícil que se ponga sobre la mesa el punto de mover feriados del domingo al lunes”, remarcó Ruggiero.

Por otro lado, el Ministro de Trabajo, Juan Sheput, comentó hace unos días que también se evalúa unificar cuatro feriados relacionados a conmemoraciones de las Fuerzas Armadas y celebrarlas en conjunto el 27 de julio. Con ello se reducirían tres días feriados.

Al respecto, Martín Ruggiero consideró interesante la propuesta, pero refirió que se deberá buscar un consenso previo con las instituciones castrenses, para evitar cuestionamientos. “El manejo político será importante”, apuntó.