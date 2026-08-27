Durante la Semana Santa del 2026 se movilizaron 1.9 millones de viajeros y se generó un movimiento económico de US$ 228.5 millones. Imagen: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
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El Gobierno prepara una medida para trasladar algunos días feriados a los lunes, con el objetivo de favorecer el turismo y reducir el impacto en la productividad, según indicó hace unos días el ministro de Economía, Elmer Cuba. La propuesta sería detallada en el pedido de facultades legislativas al Congreso, el cual será presentado en los próximos días.

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