El Puerto de Paracas busca fortalecer su capacidad operativa y posicionarse como un referente en inspecciones no intrusivas en el país. ¿Cómo lo hará? El terminal, ubicado en Pisco (Ica), incorporó a sus operaciones un escáner de contenedores que permitirá avanzar hacia la inspección del 100% de la carga de importación y exportación que transita por el terminal. ¿Cuánto demandó su implementación?

Se trata del equipo Nuctech MT1213LE, cuya incorporación tiene el propósito de reforzar la seguridad de las operaciones portuarias, prevenir actividades ilícitas y mejorar la competitividad de la cadena logística vinculada al comercio exterior peruano. La instalación de este equipo, que demandó una inversión de US$ 16 millones, fue posible gracias a una alianza estratégica con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

El equipamiento utiliza tecnología de rayos X de doble energía, que permite visualizar el interior de los contenedores sin necesidad de abrirlos. Además, cuenta con una capacidad técnica de inspección de hasta 120 vehículos por hora en modalidad de conducción. Su utilización será coordinada con la Aduana de Pisco para optimizar su funcionamiento.

Marilú Llerena, superintendenta nacional adjunta de Aduanas, destacó el impacto que esta implementación puede tener en la actividad económica de la región y el movimiento de carga.

“Cuando un puerto mejora, también mejora todo su entorno, lo que denominamos ‘hinterland’. El fortalecimiento de este terminal portuario, cuya área de influencia abarca la región y sus alrededores, permitirá incrementar la seguridad, generar un mayor movimiento de carga y dinamizar el comercio”, señaló.

La funcionaria también indicó que el objetivo es garantizar que las operaciones comerciales lícitas no se vean afectadas por actividades ilícitas y brindar mayores condiciones de seguridad a los exportadores peruanos.

El Puerto de Paracas ha registrado un crecimiento superior al 1,000% en los últimos 10 años. Foto: Andina.

El 37% de las exportaciones peruanas de frutas sale de Paracas

La incorporación de la referida tecnología se produce en un contexto de expansión de las operaciones del Puerto de Paracas, que ha registrado un crecimiento superior al 1,000% en los últimos 10 años.

Durante 2025, movilizó el 12% de las exportaciones nacionales de contenedores refrigerados y concentró el 37% de las exportaciones peruanas de frutas . Entre los principales productos mencionados por la empresa, figuran las uvas, arándanos, cítricos y granadas.

César Rojas, gerente general del Puerto de Paracas, explicó que contar con mayores herramientas de control resulta relevante para atender los requerimientos de los mercados internacionales a los que se dirigen las agroexportaciones peruanas.

“Al ser nuestros principales destinos Norteamérica y Europa, es fundamental para la cadena logística contar con una herramienta que dé seguridad a la mayor cantidad de exportadores que utilicen el Puerto de Paracas como su punto de salida”, sostuvo.

De cara a los próximos años, el Puerto de Paracas mantiene expectativas de crecimiento. Foto: Andina.

¿Cuáles son las perspectivas del Puerto de Paracas?

De cara a los próximos años, el Puerto de Paracas mantiene expectativas de crecimiento y busca fortalecer su participación en el movimiento de carga seca, principalmente, contenedores estándar o dry containers, además de consolidar sus operaciones de carga refrigerada.

La compañía, adelantó su gerente general, espera alcanzar un dinamismo incluso mayor al registrado durante los últimos años, con esfuerzos orientados a ampliar y fortalecer ambos segmentos de carga. “La incorporación del escáner forma parte de la estrategia para modernizar la infraestructura y tecnología, fortalecer la seguridad de las operaciones y mejorar las condiciones logísticas para los exportadores e importadores”, subrayó.