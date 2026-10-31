Tras el rechazo en las facultades legislativas, ¿ya no habrá cambios en días feriados? Para el abogado laboralista Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, resulta poco probable que la propuesta logre concretarse, pues ahora la única posibilidad que tiene el Gobierno es presentar un proyecto de ley al Congreso.

“La reforma propuesta por el Gobierno prácticamente está descartada, pues se requiere una ley aprobada por el Congreso para trasladar los días feriados al lunes, no se puede hacer mediante un decreto supremo del Ejecutivo”, indicó.

Para Toyama es poco probable que el Congreso apruebe esta ley, teniendo en cuenta que ya rechazó la medida al excluirla de las facultades legislativas.

“El proyecto tendría que pasar por las cámaras de Diputados y Senadores. Lo veo muy difícil, por la composición del Congreso y su disposición de no tocar temas que no sean populares”, refirió.

Toyama indicó que no es bien recibido por las Fuerzas Armadas ni por entidades religiosas los cambios de días feriados relacionados con sus sectores. “No lo veo tan viable políticamente. En el corto y mediano plazo no le veo chance”, remarcó.

No obstante, para el abogado laboralista Germán Lora, socio de Damma Legal Advisors, aún hay posibilidades de que el Congreso apruebe un proyecto de ley con esta medida. “No se afecta ningún derecho laboral, solo se organiza la forma de trabajar. Si se buscan los consensos, debería ser aprobado en el Congreso”, sostuvo Lora.

El proceso para una aprobación en el Congreso tomaría varios meses. Y el primer paso será que el Gobierno presente un proyecto de ley, lo cual aún no lo ha hecho. “A pesar de que a la propuesta se le cerró la puerta en las facultades, si el Gobierno tiene la convicción de que en materia laboral tiene que salir el tema de los feriados, va a tener que ser a través de un proyecto de ley”, remarcó Lora.

Cambio de feriados por acuerdo entre las partes

Germán Lora recordó que actualmente nuestra legislación laboral permite que el empleador acuerde con el trabajador trasladar el día de descanso de un feriado.

Lora refiere que el Gobierno -vía un decreto supremo- podría actualizar el reglamento de esa norma para darle mayor énfasis a que el descanso del feriado se traslade preferentemente a un lunes.

“Podría enfatizarse esa posibilidad a través de un reglamento del Ministerio de Trabajo. Sería un tema aislado de las empresas que acuerden eso con sus trabajadores, no sería un tema masivo a nivel nacional”, anotó.