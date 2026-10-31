El Perú cuenta con 16 días feriados a nivel nacional. Imagen: ChatGPT.
El Perú cuenta con 16 días feriados a nivel nacional. Imagen: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
José Carlos Reyes Leyva

Una propuesta del Gobierno que fue excluida de las facultades legislativas aprobadas por el Congreso es el trasladar algunos feriados a los días lunes. El Gobierno buscaba con esta medida favorecer al turismo y reducir el impacto de los feriados en la productividad de las empresas.

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