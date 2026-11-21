ProInversión lanzó una tercera subasta pública de nueve terrenos de Petroperú ubicados en el distrito de Pariñas, provincia de Talara en Piura, cuyo valor comercial conjunto asciende a aproximadamente US$ 9.6 millones.

Los predios comprenden una superficie superior a los 835,000 metros cuadrados (83.5 hectáreas) y forman parte de los activos no estratégicos de la petrolera estatal. Su disposición busca generar recursos para reforzar la liquidez y el capital de trabajo de la empresa.

Los inmuebles incluyen terrenos disponibles en la zona del área de comercialización y lotes ubicados al este de Punta Malacas, en la carretera Talara-Lobitos, a la altura de la Central Térmica Malacas.

Según ProInversión, se trata de activos que no son indispensables para las operaciones de Petroperú, por lo que su venta no comprometerá el funcionamiento de la Nueva Refinería Talara ni la continuidad del abastecimiento de combustibles. Además, su ubicación permitiría el desarrollo de proyectos industriales, energéticos y comerciales.

Con esta tercera convocatoria, la agencia suma 23 inmuebles incorporados al programa de disposición de activos no estratégicos de Petroperú.

La primera subasta, realizada el 7 de agosto de 2026, permitió adjudicaciones por US$ 1.17 millones, mientras que la segunda convocatoria comprende otros diez predios valorizados en cerca de US$ 25 millones.

En conjunto, las dos últimas convocatorias mantienen una oferta de 19 inmuebles por un valor aproximado de US$ 34.6 millones.

ProInversión inició la etapa de difusión y atención a los potenciales postores. Las fechas, horarios y lugares para la presentación de ofertas y adjudicación de la buena pro serán comunicados próximamente.

Los interesados pueden solicitar información y fichas técnicas al correo inmueblespetroperu@proinversion.gob.pe.

Los recursos obtenidos por la venta de estos terrenos permanecerán en Petroperú y estarán destinados a fortalecer su liquidez, capital de trabajo y sostenibilidad financiera.