El presidente de Perupetro, Esteban Bertarelli, se presentó ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados para exponer sobre el Lote 192. Recordó que el último 16 de octubre, se aprobó el ingreso de Petroperú para que asuma el 100% del lote y, días después, el 23 de ese mes, se aprobó que la petrolera estatal ceda el 75% a Petroloreto, subsidiaria de Cheiron.

“Este lote, antes de parar, tenía una producción estimada de 1,000 barriles por día de petróleo. Desde febrero del 2023 a octubre del 2026, que ha estado sin reactivación, ha producido cero. Ahora, para la reactivación, se estiman dos años. Hay que reconstruir todos los caminos, reparar todas las bombas, bombas sumergibles, y los pozos”, remarcó Bertarelli.

En esa línea, agregó que se espera que en los primeros años se produzcan unos 5,000 barriles por día hasta llegar a incrementar la producción. Cabe recordar que el lote tiene la capacidad de producir alrededor de 12,000.

El contrato contempla durante los años de operación una inversión de US$ 718 millones, considerando un escenario de precios a US$ 80 por barril.

“En octubre del 2028 empezará la producción porque en ese periodo hay que reconstruir el lote que estaba totalmente destruido. Se han llevado equipos, ha habido vandalismo. Ojalá [la reactivación] sea antes, pero dos años es el plazo que se tiene” , insistió.

El nuevo operador va a ir el 15 de diciembre a Iquitos (Loreto) para tener una reunión con todas las cuencas y, tras ello, habrá una presentación oficial el 15 de enero del próximo año en Andoas (Loreto): “Están demorando precisamente porque están preparando un plan de trabajo comunal”.

Una demanda

Petroperú presentará una demanda contra Altamesa Energy, el anterior socio en el Lote 192, por los perjuicios que le habría ocasionado a la petrolera su fallida participación.

“Ha llegado el momento de que el Perú deje de perder casos legales y, por el lado de Petroperú, ya se ha contratado al estudio legal pertinente para entablar una demanda contra Altamesa por todos los daños, que aún no hemos identificado económicamente, pero que pudieran haberse generado. Eso ya está encaminado, es una novedad que no la había anunciado antes, pero habrá que hacerlo en aras a la transparencia”, anunció Oliver Stark, presidente de Petroperú.

Hay que recordar que Altamesa Energy asumió el 61% de participación en el contrato de licencia en marzo de 2024, pero, en febrero de 2025, se conoció su retiro. “Petroperú comunicó en ese momento el retiro de Altamesa y asume como operador del lote”, recordó Bertarelli. Dicha empresa no logró reactivar la producción y dejó deudas con proveedores.

Presidente de Petroperú, Oliver Stark. (Foto: difusión)

Pese a la situación con Altamesa, las cartas fianza fueron devueltas. Justo por este punto es que el Congreso citó a ambos funcionarios. Al respeto, Perupetro explicó que estas garantizaban el cumplimiento del programa de trabajo, cuyo plazo aún no había vencido, y no el pago de deudas como tal.

Respecto a los proveedores, Stark y Bertarelli recordaron que ya se ha pagado la mitad de las deudas y que la cancelación del saldo está garantizada con los recursos aportados por el nuevo socio como parte de su ingreso al lote.